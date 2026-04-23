Διατηρείται η νευρικότητα στο Χρηματιστήριο, αμυντική στάση κρατούν οι επενδυτές
«Όμηρος» του πετρελαίου και της Μέσης Ανατολής η επενδυτική ψυχολογία - Το θολό τοπίο μετατρέπει τις 2.250 μονάδες σε σημείο αντίστασης
Με έντονες διακυμάνσεις και αρκετή δόση νευρικότητας ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αβεβαιότητα στον Περσικό Κόλπο να μεταφράζεται σε συνεχιζόμενη διολίσθηση των αποτιμήσεων. Η ελληνική αγορά, ούσα ευάλωτη στους διεθνείς τριγμούς, είδε τον Γενικό Δείκτη να παραβιάζει καθοδικά το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των 2.250 μονάδων. Η περιοχή αυτή μετατρέπεται πλέον σε ισχυρή αντίσταση, με τη μεταβλητότητα να παραμένει ο κυρίαρχος πρωταγωνιστής.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (23/4), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,09% και διαπραγματεύεται στις 2.231,52 μονάδες, «μαζεύοντας» τις αρχικές απώλειες. Σε περίπου 19 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.214,04 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.232,93 μονάδες.
Η αρχική αισιοδοξία που πυροδότησαν τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών στις ΗΠΑ αποδείχθηκε βραχύβια, καθώς οι γεωπολιτικές φλόγες στη Μέση Ανατολή «καίνε» το επενδυτικό κλίμα. Η συνεχιζόμενη κρίση με το Ιράν, αντί να εκτονώνεται, δείχνει σημάδια περαιτέρω κλιμάκωσης, αναγκάζοντας τους επενδυτές σε παγκόσμιο επίπεδο να υιοθετήσουν μια εξαιρετικά αμυντική στάση.
Η επιστροφή της τιμής του πετρελαίου πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι αποτελεί τον βασικό καταλύτη της σημερινής αρνητικής εικόνας. Το υψηλό ενεργειακό κόστος τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Παρά το γεγονός ότι η Wall Street φλέρταρε χθες με τα ιστορικά υψηλά της, η παρατεταμένη ακρίβεια στο αργό πετρέλαιο συντηρεί την αστάθεια, με τους traders να προτιμούν τη διατήρηση αυξημένης ρευστότητας παρά την τοποθέτηση νέων κεφαλαίων.
Το «θολό» τοπίο γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει τους συμμετέχοντες σε στάση άμυνας.
