Η μεγάλη συζήτηση για την ασπιρίνη: Προστατεύει ή όχι από τον καρκίνο;

Η συζήτηση γύρω από την ασπιρίνη και την πιθανή αντικαρκινική της δράση έχει «ανοίξει» εδώ και αρκετά χρόνια. Από τη μία, επιστημονικές έρευνες υποδεικνύουν ότι μπορεί να λειτουργεί προστατευτικά, ειδικά σε περιπτώσεις με μεταστατικούς καρκίνους, από την άλλη μεγάλες κλινικές μελέτες δείχνουν ότι σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού όχι μόνο δεν ωφελεί, αλλά ενδέχεται να συνδέεται με κίνδυνο για την υγεία.Πρόσφατα, η κλινική δοκιμή CaPP3 (Cancer Prevention Project 3) -διενεργήθηκε σε συνέχεια δύο προγενέστερων ερευνών- έδειξε ότι η καθημερινή λήψη χαμηλής δόσης ασπιρίνης είναι αποτελεσματική για την πρόληψη καρκίνου του παχέος εντέρου σε άτομα με σύνδρομο Lynch. Αναλυτικότερα, η μελέτη που πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ και χρηματοδοτήθηκε από το Cancer Research της Μεγάλης Βρετανίας, παρακολούθησε περισσότερους από 1.800 ανθρώπους με σύνδρομο Lynch, το οποίο σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου, του ενδομητρίου και των ωοθηκών.Οι συμμετέχοντες χωρισμένοι σε τρεις διαφορετικές ομάδες έλαβαν επί πέντε χρόνια, όσο διήρκησε η έρευνα, μία από τρεις διαφορετικές δόσεις 75-100 mg, 300 mg ή 600 mg. Με την διεξαγωγή τακτικών εξετάσεων παρατηρήθηκε ότι και οι τρεις ομάδες είχαν λιγότερα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου, με τη χαμηλότερη δόση να έχει την ίδια απόδοση με τις μεγαλύτερες. Καθώς η χαμηλότερη δοσολογία συνδέεται με λιγότερες παρενέργειες, όπως αιμορραγία, δυσπεψία, ερεθισμό στομάχου, έχει σημασία για τη μακροπρόθεσμη πρόληψή της. Τα αποτελέσματα οδήγησαν στην τροποποίηση κατευθυντηρίων που συνιστούν στους πάσχοντες με σύνδρομο Lynch να λαμβάνουν ασπιρίνη σε ηλικία περίπου 20 ετών ή 35 για λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις.