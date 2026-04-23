Μπιρόλ (ΙΕΑ): Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη απειλή ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία
Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Ευρώπη να χρειαστεί να λάβει μέτρα ακόμη και για τον περιορισμό των αεροπορικών ταξιδιών
Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με «τη μεγαλύτερη απειλή ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία», προειδοποίησε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), Φατίχ Μπιρόλ, μιλώντας στο CNBC, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.
«Μέχρι σήμερα χάνουμε 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ενώ καταγράφονται σοβαρές διαταραχές σε κρίσιμα εμπορεύματα», δήλωσε ο Μπιρόλ στον δημοσιογράφο Στιβ Σέντγουικ, μέσω σύνδεσης από τη Σιγκαπούρη στο πλαίσιο του CNBC CONVERGE LIVE.
Ο επικεφαλής του ΔΟΕ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος με το Ιράν και ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός των Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ».
Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος — μέσω της οποίας πριν από τον πόλεμο διακινούνταν κατά μέσο όρο 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων ημερησίως — βρίσκεται σήμερα υπό «διπλό αποκλεισμό», καθώς ούτε το Ιράν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν τη διέλευση πλοίων από την περιοχή.
“We are facing the biggest energy security threat in history,” Fatih Birol, the head of the International Energy Agency (IEA), told CNBC Thursday.— CNBC International (@CNBCi) April 23, 2026
