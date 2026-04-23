Μπιρόλ (ΙΕΑ): Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη απειλή ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Στενά του Ορμούζ

Μπιρόλ (ΙΕΑ): Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη απειλή ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Ευρώπη να χρειαστεί να λάβει μέτρα ακόμη και για τον περιορισμό των αεροπορικών ταξιδιών

Μπιρόλ (ΙΕΑ): Αντιμετωπίζουμε τη μεγαλύτερη απειλή ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με «τη μεγαλύτερη απειλή ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία», προειδοποίησε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), Φατίχ Μπιρόλ, μιλώντας στο CNBC, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

«Μέχρι σήμερα χάνουμε 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ενώ καταγράφονται σοβαρές διαταραχές σε κρίσιμα εμπορεύματα», δήλωσε ο Μπιρόλ στον δημοσιογράφο Στιβ Σέντγουικ, μέσω σύνδεσης από τη Σιγκαπούρη στο πλαίσιο του CNBC CONVERGE LIVE.

Ο επικεφαλής του ΔΟΕ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος με το Ιράν και ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός των Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη «μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ».

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδος — μέσω της οποίας πριν από τον πόλεμο διακινούνταν κατά μέσο όρο 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων ημερησίως — βρίσκεται σήμερα υπό «διπλό αποκλεισμό», καθώς ούτε το Ιράν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέπουν τη διέλευση πλοίων από την περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης