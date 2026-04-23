Μπουζνά (Euronext): Επιστροφή στην κανονικότητα η αναβάθμιση της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές
«Ευρωπαϊκές ρίζες, παγκόσμια φιλοδοξία»: Το όραμα του CEO της Euronext για το ελληνικό χρηματιστήριο και την ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιαγορών - Ελληνικές ναυτιλιακές μπορούν να βρουν το σπίτι τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και τη στρατηγική σημασία της ενσωμάτωσής της στο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό οικοσύστημα εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του ΔΣ της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.
Ο κ. Μπουζνά χαρακτήρισε «απολύτως εξαιρετικό και εκπληκτικό επίτευγμα» την πορεία της Ελλάδας, εστιάζοντας όχι μόνο στην παγκοσμίως αναγνωρισμένη διαχείριση του χρέους, αλλά κυρίως στην ανθεκτικότητα που επέδειξαν η ελληνική κοινωνία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
«Ας πετύχουμε μαζί, αντί να αποτύχουμε ξεχωριστά», τόνισε, δίνοντας το στίγμα της συνεργασίας που οδήγησε στη δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής «δεξαμενής ρευστότητας» ύψους 12,5 έως 14 δισ. ευρώ, μέγεθος υπερδιπλάσιο της βρετανικής αγοράς, όπως διευκρίνισε ο ίδιος.
Ο επικεφαλής της Euronext εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί μέρος του «μομέντουμ» για την Ένωση Κεφαλαιαγορών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Κυριάκο Πιερρακάκη, σημειώνοντας ότι ως πρόεδρος του Eurogroup διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον καθορισμό του πλαισίου που θα καταστήσει την Ένωση Κεφαλαιαγοράς πραγματικότητα.
Ερωτηθείς για την επερχόμενη αναβάθμιση της Ελλάδας από τον MSCI στις ανεπτυγμένες αγορές, ο κ. Μπουζνά ήταν ξεκάθαρος: «Δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο, αλλά απλώς για μια επιστροφή στην κανονικότητα». Προέβλεψε ότι την επόμενη δεκαετία η χώρα θα ενσωματωθεί πλήρως στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, ποντάροντας στην καινοτομία, τις ισχυρές εταιρείες τεχνολογίας και την αμυντική βιομηχανία.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
