Φωκίων Καραβίας: Ξεκινούν οι εργασίες της Eurobank στην Ινδία
Η Eurobank ανοίγει γραφείο στη Βομβάη, ενεργοποιεί το ινδικό σύστημα πληρωμών UPI στην Ελλάδα και επενδύει σε γεωγραφική διαφοροποίηση, wealth management και τεχνολογική ανθεκτικότητα απέναντι στους γεωπολιτικούς κινδύνους
Ανοίγει τον επόμενο μήνα το γραφείο αντιπροσωπείας της η Eurobank στην Κύπρο σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίων Καραβίας στο panel το οποίο συμμετείχε στο Φόρμουμ των Δελφών με τίτλο «χτίζοντας γεωπολιτικές αντοχές».
Η σημασία αυτής της κίνησης είναι πως η Eurobank ενεργοποιεί το ινδικό σύστημα πληρωμών UPI στην Ελλάδα — θα είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου θα μπορούν να αποστέλλονται εμβάσματα μέσω UPI. Αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με την NPCI International στην Ινδία.
«Τον επόμενο μήνα θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε το γραφείο μας στην Ινδία, στη Βομβάη. Θα έχουμε την τιμή να παρευρίσκεται ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος θα πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη εκεί την ίδια περίοδο. Η εκδήλωση θα προηγηθεί μιας σειράς επιχειρηματικών ανακοινώσεων, που θα δείχνουν τη δυναμική ανάπτυξης αυτών των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ινδία».
