Δεξαμενόπλοιο της Tsakos Energy Navigation μεταφέρει ιρακινό fuel oil μέσω Συρίας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ

Μια νέα, εναλλακτική οδός εξαγωγής πετρελαϊκών προϊόντων από το Ιράκ προς τις διεθνείς αγορές φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά, με πρωταγωνιστή ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο. H ΤΕΝ είναι πρωτοπόρος στην κίνηση αυτή που επέλεξε να κάνει, δίνοντας σημασία στην ασφάλεια των πληρωμάτων της.Το aframax «Asahi Princess», χωρητικότητας 105.000 dwt και διαχείρισης από την Tsakos Energy Navigation, φόρτωσε περίπου 85.000 τόνους ιρακινού fuel oil στο διυλιστήριο της Μπανιάς στη Συρία. Το πετρέλαιο μεταφέρεται οδικώς από το Ιράκ προς τη Συρία και στη συνέχεια φορτώνεται σε δεξαμενόπλοια στη Μεσόγειο, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούζ, όπου εξακολουθούν να υφίστανται περιορισμοί και γεωπολιτικές εντάσεις.Σύμφωνα με την Tradewinds πρόκειται για την πρώτη εξαγωγή ιρακινού fuel oil μέσω συριακού λιμένα από τον Δεκέμβριο του 2024, σηματοδοτώντας επανεκκίνηση της συγκεκριμένης διαδρομής. Βάση του σχεδιασμού της Βαγδάτης, οι μεταφορές προς τη Συρία θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τους 650.000 τόνους μηνιαίως, με μέρος των ποσοτήτων να κατευθύνεται στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών της Συρίας, κυρίως για ηλεκτροπαραγωγή.Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε η επαναλειτουργία της συνοριακής διάβασης Al-Tanf–Al-Waleed, η οποία παρέμενε κλειστή για περισσότερο από μια δεκαετία λόγω της αστάθειας στην περιοχή. Από τις αρχές Απριλίου, εκατοντάδες βυτιοφόρα έχουν ήδη περάσει τα σύνορα, μεταφέροντας καύσιμα προς τη συριακή επικράτεια.