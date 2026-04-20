Γυμνάστε τα πόδια σας, βοηθούν στην υγεία του εγκεφάλου
Η άσκηση δε συνδέεται μόνο με δύναμη και ισορροπία αλλά αποτελεί σύμμαχο για καλή γνωστική λειτουργία αποτρέποντας άνοια και Αλτσχάιμερ
Συνδέονται τα κάτω άκρα με την υγεία του εγκεφάλου; Η σύντομη απάντηση είναι: ναι. Πώς, όμως, τα πόδια και η δύναμή τους σχετίζονται με νευρολογικές παθήσεις και πώς η ενδυνάμωση των μυών μπορεί να συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και Αλτσχάιμερ; Σύμφωνα με έρευνες που έχουν αναδείξει οι νευρολόγοι Αίσα Σερζάι και Ντιν Σερζάι -νευροεπιστήμονες ειδικοί στην πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ- η ισχυρή μυϊκή μάζα στα πόδια, ιδίως στους μύες της γάμπας, ενδέχεται να σχετίζεται με έως και 47% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικών παθήσεων.
