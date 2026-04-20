Πετρέλαιο: Άνοδος 5,5% στις τιμές εν μέσω φόβων για κατάρρευση της εκεχειρίας ΗΠΑ - Ιράν
Εντεινόμενη γεωπολιτική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και φόβοι κατάρρευσης της εκεχειρίας επαναφέρουν την αβεβαιότητα στην αγορά πετρελαίου, με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ να παραμένει σχεδόν παγωμένη
Οι τιμές του αργού πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο περίπου 5,5% τη Δευτέρα, καθώς οι εντεινόμενες ανησυχίες για κατάρρευση της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν και η αναζωπύρωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στις αγορές.
Τα συμβόλαια Brent ενισχύθηκαν κατά 5,10 δολάρια ή 5,64%, κλείνοντας στα 95,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 5,76 δολαρίων ή 6,87%, διαμορφούμενο στα 89,61 δολάρια.
Η άνοδος αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά τη βουτιά της Παρασκευής, όταν οι τιμές είχαν υποχωρήσει κατά 9%, στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τις 18 Απριλίου, έπειτα από την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι η διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτή για όσο διαρκεί η εκεχειρία.
Ωστόσο, η κατάσταση επιδεινώθηκε το Σαββατοκύριακο, όταν οι ΗΠΑ κατέλαβαν ιρανικό φορτηγό πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό, με το Ιράν να προειδοποιεί για αντίποινα, ενισχύοντας τους φόβους επανέναρξης των εχθροπραξιών.
«Η καλή διάθεση που δημιουργήθηκε την Παρασκευή έχει πλέον εξαφανιστεί πλήρως», σχολίασε ο Μπομπ Γιόργκερ, διευθυντής ενεργειακών συμβολαίων στη Mizuho.
Με την εκεχειρία των δύο εβδομάδων να λήγει εντός της εβδομάδας, η αναζωπύρωση της έντασης θέτει υπό αμφισβήτηση τις προοπτικές ενός δεύτερου γύρου συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.
Παράλληλα, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί ανέφερε στον Πακιστανό ομόλογό του Ισάκ Νταρ ότι οι «συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τις ΗΠΑ αποτελούν βασικό εμπόδιο για τη συνέχιση της διπλωματικής διαδικασίας.
Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι δεν είναι βέβαιος για το αν θα παρατείνει την εκεχειρία, τονίζοντας ωστόσο πως ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ.
Παρά την ένταση, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με τα υψηλά που είχαν καταγραφεί στην αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Όπως σημείωσε ο Γιόργκερ, «εφόσον δεν υπάρξει πλήρης πολεμική σύγκρουση, οι τιμές ενδέχεται να κινηθούν σταδιακά πτωτικά».
Η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, παραμένει ουσιαστικά παγωμένη, με μόλις τρεις διελεύσεις να καταγράφονται το τελευταίο 12ωρο, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακής παρακολούθησης.
Πηγή: www.newmoney.gr
