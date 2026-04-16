OceanX: Η αποστολή πατέρα και γιου να εξερευνήσουν αχαρτογράφητα νερά
Στα βάθη του ωκεανού ανακαλύπτοντας άγνωστα είδη και στέλνοντας το μήνυμα για άμεση λήψη μέτρων προστασίας των θαλασσών
Μοιάζει με κινηματογραφική παραγωγή του Τζέιμς Κάμερον, όμως, πρόκειται για το ερευνητικό σκάφος OceanXplorer που δημιούργησαν ο δισεκατομμυριούχος Ρέι Ντάλιο με τον γιο του Μαρκ, με στόχο την καταγραφή αχαρτογράφητων θαλάσσιων περιοχών. Ο Ρέι Ντάλιο, ιδιοκτήτης της Bridgewater Associates -από τα μεγαλύτερα hedge fund στον κόσμο- ίδρυσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό OceanX για την εξερεύνηση των ωκεανών, σε συνεργασία με τον γιο του, σκηνοθέτη και πρώην παραγωγό στο National Geographic.
Το όραμα πίσω από τη «γέννηση» του OceanX ήταν η κινηματογράφηση του βυθού της θάλασσας σε περιοχές που δεν έχουν ακόμα μελετηθεί από τους επιστήμονες, για να αποκαλυφθεί η πλούσια βιοποικιλότητά τους και η σημαντική αξία τους για τον πλανήτη, ώστε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος βλέπει και προστατεύει τους ωκεανούς. Σε συνδυασμό με προηγμένη τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, εικονική πραγματικότητα και υψηλού επιπέδου παραγωγή, το μοντέλο του OceanX πρωτοπορεί με σκοπό να κινητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα αυτά, τη στιγμή που η θάλασσα καλύπτει περισσότερο από το 70% της επιφάνειας της Γης και παραμένει σε μεγάλο βαθμό αχαρτογράφητη κάτω από τα 200 μέτρα.
