Λονδίνο-Νέα Υόρκη σε 5 ώρες: Αυτό είναι το νέο ταχύτερο jet στον κόσμο
Το νέο Bombardier Global 8000 κάνει στον μισό χρόνο όσα ένα συμβατικό Airbus
Δημιουργήθηκε για τον Καναδό επιχειρηματία David Dovigi, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της GFL Enviromental Inc. Πρόκειται για την τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία περιβαλλοντικών υπηρεσιών της Βόρειας Αμερικής, η οποία παρέχει λύσεις διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Ο Dovigi πριν γίνει ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, υπήρξε ένας επιτυχημένος τερματοφύλακας στο χόκει επί πάγου με την ομάδα Edmond Oilers. Το νέο του απόκτημα, πρόκειται να αντικαταστήσει το άλλο jet της ιδιοκτησίας του, ένα Global 7500.
