Οι Eλληνες εφοπλιστές οδηγούν το νέο κύμα ναυπηγήσεων με 106 παραγγελίες το 1ο τρίμηνο
Οι Eλληνες εφοπλιστές οδηγούν το νέο κύμα ναυπηγήσεων με 106 παραγγελίες το 1ο τρίμηνο
Τριπλασιασμός παραγγελιών και στρατηγική στροφή σε VLCC, bulk μεγάλου μεγέθους και LNG, σύμφωνα με την Xclusiv Shipbrokers
Καθοριστικός και πρωταγωνιστικός αναδεικνύεται ο ρόλος των Ελλήνων πλοιοκτητών στο νέο κύμα ναυπηγήσεων που καταγράφεται το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς όχι μόνο αυξάνουν θεαματικά τη δραστηριότητά τους, αλλά και καθορίζουν τη στρατηγική κατεύθυνση της αγοράς.
Σύμφωνα με την έκθεση της Xclusiv Shipbrokers, οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες τριπλασίασαν τις παραγγελίες τους μέσα σε έναν χρόνο, από 33 πλοία το Q1 2025 σε 102 το Q1 2026, επιβεβαιώνοντας ότι κινούνται επιθετικά για να εξασφαλίσουν χωρητικότητα σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και περιορισμένης διαθεσιμότητας ναυπηγικών θέσεων.
Σύμφωνα με την έκθεση της Xclusiv Shipbrokers, οι ελληνικών συμφερόντων εταιρείες τριπλασίασαν τις παραγγελίες τους μέσα σε έναν χρόνο, από 33 πλοία το Q1 2025 σε 102 το Q1 2026, επιβεβαιώνοντας ότι κινούνται επιθετικά για να εξασφαλίσουν χωρητικότητα σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας και περιορισμένης διαθεσιμότητας ναυπηγικών θέσεων.
