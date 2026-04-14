Μεθεόρτιο «πάρτι» στο Χρηματιστήριο με κέρδη 2,64% – Ράλι 5,35% στις τράπεζες
Καταλύτης της ανόδου οι τράπεζες στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Ξεχώρισε ο Aktor με +8,37% και η Εθνική με κέρδη κοντά στο 6% - Πάνω από τα 470 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Με ισχυρά κέρδη ύψους 2,64% στις 2.284,40 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη Τιμών έκλεισε η πρώτη συνεδρίαση μετά το Πάσχα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις τραπεζικές μετοχές, αλλά και τη μετοχή του Aktor, να αποτελούν το «καύσιμο» για τις σημερινές θετικές επιδόσεις και τον τζίρο να εκτοξεύεται στα 470,92 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε με κέρδη 2,66%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο +1,78, ενώ ο τραπεζικός δείκτης εκτοξεύτηκε στο +5,35%. Όσον αφορά τις τραπεζικές μετοχές η Alpha Bank έκλεισε με κέρδη 3,79% , η Eurobank +7,50% , η Εθνική Τράπεζα +6,02%, η Τράπεζα Πειραιώς 3,85% και η CrediaBank +4,59% .
Στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισε ο Aktor με +8,37%, η Metlen υποχώρησε 2,22%, η ΔΕΗ κέρδισε 1,56%, η Allwyn είχε σημαντική πτώση 4,17% , η Titan είχε κέρδη 0,78%, η Coca Cola HBC +1,40%, η Motor Oil υποχώρησε 1,72%, η Jumbo είχε άνοδο 0,26% και ο ΟΤΕ +0,61%.
Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΟΛΘ κέρδισε 1,69% , η Ελλάκτωρ +1,88%, η Bally’s Intralot +2,14%, ο ΟΛΠ +0,26% και η Qualco +0,17%.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 470,93 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,46 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 90,71 εκατ. ευρώ έκανε η ΕΤΕ, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank με 72,70 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 70,88 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 163,14 δισ. ευρώ.
Συνολικά ανοδικά κινήθηκαν 85 μετοχές, καθοδικά 31 μετοχές και σταθερές παρέμειναν 11 μετοχές.
Υψηλότερα κινούνται οι κύριοι δείκτες της Wall Street, μετά τη χθεσινή ισχυρή συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να αγνοούν την κατάρρευση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν και να παραμένουν αισιόδοξοι για πιθανή συμφωνία. Οι επενδυτές έχουν να διαχειριστούν επίσης μια σειρά από νέα εταιρικά αποτελέσματα. Στο κλίμα αυτό, αυτή την ώρα ο Dow Jones έχει οριακή άνοδο 0,04% στις 48,239 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,34% στις 6,909 μονάδες και ο Nasdaq Composite καταγράφει κέρδη 0,87% στις 23,384 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, τόσο το 2ετές, όσο και το 10ετές κινούνται θετικά στο 3,78% και 4,29% αντίστοιχα.
Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οι προσδοκίες για επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν δώσει ανάσα στους επενδυτές, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να σημειώνει κέρδη άνω του 0,65% και τον γερμανικό Dax στη Φρανκφούρτη να ανεβαίνει άνω του 1%. Οι Ευρωπαίοι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους και στα εταιρικά αποτελέσματα και ιδιαίτερα στις Kering, Givaudan, Sika και Publicis Groupe. Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η ανακοίνωση στοιχείων για τον πληθωρισμό στην Ισπανία, που αναμένεται να δώσει νέα εικόνα για τις πιέσεις στις τιμές στην Ευρωζώνη.
Αντίστοιχα, οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν κυρίως ανοδικά σήμερα Τρίτη. Στο ταμπλό, ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,64%, ενώ ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κινήθηκε οριακά υψηλότερα. Ο Kospi της Νότιας Κορέας ξεχώρισε με άνοδο άνω του 3%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 κατέγραψε κέρδη άνω του 2%.
Αντίθετα, ο ινδικός Nifty 50 υποχώρησε κατά 0,86%, αποτελώντας την αρνητική εξαίρεση μεταξύ των βασικών δεικτών της περιοχής. Στην Κίνα, ο δείκτης CSI300 ενισχύθηκε κατά 0,84%, ενώ η αγορά της Σαγκάης κατέγραψε ήπια άνοδο. Ωστόσο, τα στοιχεία για το εμπόριο έδειξαν επιβράδυνση της εξαγωγικής δυναμικής, καθώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών λόγω των διαταραχών στη Μέση Ανατολή.
Πηγή: newmoney.gr
Κέρδη στις διεθνείς αγορές με φόντο τις προσδοκίες για ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
