Ταξίδι στο Κάιρο: Η αναγέννηση μιας ιστορικής πόλης
Πώς η πρωτεύουσα της Αιγύπτου επέστρεψε στη λίστα των πιο αγαπημένων προορισμών παγκοσμίως
Το άνοιγμα του μεγαλύτερου Αρχαιολογικού Μουσείου στον κόσμο, τα συνεχώς αναπτυσσόμενα οδικά δίκτυα και οι μεγάλες επενδύσεις από πολυτελείς ξενοδοχειακές αλυσίδες έχουν τοποθετήσει το Κάιρο σε μια απίστευτη τροχιά εξελίξεων. Εδώ και χρόνια έχουν λάβει χώρα εκτεταμένα έργα ανάπλασης στο ισλαμικό Κάιρο και την παλαιά πόλη, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες για την μεταφορά του διοικητικού κέντρου, 45 χλμ. εκτός της πρωτεύουσας. Ένα τεράστιο project καθώς η νέα αυτή περιοχή (New Administrative Capital) που δημιουργείται θα είναι πλήρως αυτόνομη, θα έχει εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο και το εμβαδόν της θα είναι μεγαλύτερο από πολλές πρωτεύουσες και μεγαλουπόλεις της Ευρώπης.
Το Παρίσι του Νείλου
Το Κάιρο διαθέτει ένα γοητευτικό χρώμα με μεγάλες αντιθέσεις, κτίσματα που μοιάζουν σαν σκηνικό από το τέλος του 19ου αιώνα, πολυώροφους σύγχρονους πύργους, αλλά και περιοχές με πολυκατοικίες που μοιάζουν ανολοκλήρωτες ενώ κατοικούνται από δεκάδες πολυμελείς οικογένειες. Η παλαιά πόλη διαθέτει μια έντονη Belle Époque αρχιτεκτονική και στο παρελθόν είχε τον τίτλο «Παρίσι του Νείλου».
