UBS: Τα 5 κρίσιμα σημεία που θα κρίνουν την εκεχειρία στο Ιράν

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας αναμένεται να μετριάσει την ανοδική πίεση στον πληθωρισμό και την καθοδική πίεση στην ανάπτυξη, ενώ η πρόοδος αυτή καταδεικνύει το πραγματικό ενδιαφέρον και των δύο πλευρών για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης.



Ωστόσο, η UBS υπενθύμισε στους επενδυτές ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν την εκεχειρία παραμένουν, επισημαίνοντας πέντε συγκεκριμένα σημεία.



Τα περισσότερα από αυτά αφορούν το γεγονός ότι η ροή μέσω των Στενών δε θα επιστρέψει αμέσως στα προπολεμικά επίπεδα.



Πρώτον, πολλά πλοία έχουν απλώς εγκαταλείψει την περιοχή και χρειάζονται χρόνο για να επιστρέψουν.



Δεύτερον, η εκεχειρία έχει οριστεί να διαρκέσει μόνο δύο εβδομάδες και όσο πλησιάζει αυτή η προθεσμία, τόσο περισσότερο οι ναυτιλιακές εταιρείες θα διστάζουν να στείλουν τα δεξαμενόπλοιά τους μέσω των Στενών.



Τρίτον, δεν υπάρχει εγγύηση ότι το Ιράν και το στρατιωτικό του προσωπικό θα τηρήσουν τη συμφωνία, είτε όσον αφορά την εκεχειρία είτε τη διατήρηση των ανοιχτών Στενών. Το Ιράν φάνηκε να εμποδίζει και πάλι τη διέλευση από τα Στενά, δηλώνοντας ότι θεωρούσε την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο ως παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Καθώς οι αγορές πλησίαζαν στο κλείσιμο, ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός είχε παραβιαστεί.



Τέταρτον, η UBS ανέφερε ότι δεν είναι επίσης σαφές ποιος θα ελέγχει τα Στενά στο μέλλον, αν οι ΗΠΑ θα έχουν κάποιο συμφέρον σε αυτό, ή αν το Ιράν θα επιβάλλει διόδια για τη διέλευση. Αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.



Τέλος, οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, οι κυρώσεις και οι εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ είναι πιθανό να αποτελέσουν σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις, ανέφερε η UBS.

