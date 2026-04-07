Κέρδη άνω του 1% στο Χρηματιστήριο κόντρα στο αρνητικό κλίμα των διεθνών αγορών και στις απειλές Τραμπ
Ξεχώρισαν οι τραπεζικές μετοχές - Τρίτη σερί ισχυρή άνοδος για την Allwyn πριν την αποκοπή του μερίσματος €0,8 ανά μετοχή - Αξιόλογα κέρδη και για την Quest λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων - Διψήφιο «άλμα» για την Alpha Trust στον απόηχο του deal εξαγοράς της από την Alpha Bank
«Αντισώματα» παρουσίασε το Χρηματιστήριο Αθηνών απέναντι στις απώλειες που καταγράφουν οι ξένες αγορές, μετά τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που ρίχνουν «λάδι στη φωτιά» στη Μέση Ανατολή. Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για καταστροφή «ενός ολόκληρου πολιτισμού». Ωστόσο, το ΧΑ έμεινε μακριά από το αρνητικό κλίμα που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφοντας κέρδη άνω του +1%.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Μ. Τρίτης (7/4), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 26,44 μονάδες ή +1,25% και έκλεισε στις 2.144,71 μονάδες. Σε περίπου 37 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.123,31 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.160,28 μονάδες. Πρόκειται για το καλύτερο κλείσιμο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων και συγκεκριμένα από τις 11 Μαρτίου (2.183,44 μονάδες).
Οι τράπεζες ήταν ο κλάδος που ξεχώρισε σήμερα, με κέρδη που ξεπέρασαν το +2%. Ράλι άνω του +5% έκανε η Allwyn, στην τρίτη διαδοχική ισχυρή άνοδο μετά το +8,5% της περασμένης Τετάρτης (1/4) και το +2,5% της Πέμπτης (2/4), με τη μετοχή να διαπραγματεύεται αύριο χωρίς το δικαίωμα στη διανομή μερίσματος ύψους 0,8 ευρώ ανά μετοχή. Κέρδη άνω του +3% σημείωσε η Quest, με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα για την περσινή χρήση που ανακοίνωσε χθες. Διψήφιο «άλμα» κατέγραψε η Alpha Trust και σταμάτησε στα 20 ευρώ (+13,96%), κλείνοντας την «ψαλίδα» σε σχέση με το τίμημα (20,2 ευρώ ανά μετοχή) που δίνει η Alpha Bank για την εξαγορά της εταιρείας.
Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς διαμορφώνεται σε 3,878%, του αμερικανικού σε 4,356%, του γερμανικού-bund σε 3,0652%, του βρετανικού-gilt σε 4,92% και του ιταλικού σε 3,963%.
Τραπεζοκεντρικό ράλι στο ταμπλό
Κέρδη +2,34% σημείωσαν οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 2.394,30 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε ανοδικά κατά +1,31% στις 5.445,92 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,61% στις 2.656,07 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκαν στα 283,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,06 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 54,4 εκατ. ευρώ έκανε η Πειραιώς και ακολούθησε η ΕΤΕ με 43 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται σε 153,89 δισ. ευρώ. Θετικό ήταν το πρόσημο για 71 μετοχές, αρνητικό για 50, ενώ 5 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.
Στις τραπεζικές μετοχές, η Eurobank κέρδισε +3,64% στα 3,591 ευρώ και ακολούθησαν η Εθνική (+2,67% στα 13,46 ευρώ), η Πειραιώς (+1,78% στα 7,532 ευρώ) και η Alpha Bank (+1,64% στα 3,416 ευρώ). Η Τράπεζα Κύπρου κινήθηκε ανοδικά κατά +1,48% στα 8,545 ευρώ, η CrediaBank κατά +2,24% στο 1,002 ευρώ, ενώ η Optima bank έμεινε αμετάβλητη στα 8,4 ευρώ.
Δυναμική επιστροφή στη δράση – Η προσοχή σε αποτελέσματα, Alpha Bank, Allwyn
Παρά τη σημερινή άνοδο, η χρηματιστηριακή εικόνα παραμένει δέσμια των γεωπολιτικών εξελίξεων, με τη μεταβλητότητα και την αποστροφή κινδύνου να κυριαρχούν. Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται στο πολεμικό κλίμα στη Μέση Ανατολή, καθώς εκπνέει σήμερα το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν.
Η σκληρή ρητορική του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος απείλησε ευθέως με πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Τεχεράνης, προειδοποιώντας για «εξουδετέρωση της χώρας μέσα σε μία νύχτα» εάν δεν ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, πυροδότησε νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Παρά τις σποραδικές ελπίδες για εκτόνωση, οι διεθνείς αγορές κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Η Αθήνα διατηρεί στάση αναμονής, «ζυγίζοντας» τα εταιρικά αποτελέσματα έναντι του κινδύνου μιας γενικευμένης σύρραξης στον Περσικό Κόλπο που θα μπορούσε να ανατρέψει τις ενεργειακές ισορροπίες.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή (3/4) και τη Δευτέρα (6/4) το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέμεινε κλειστό, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια, ώστε να διασφαλιστεί ο συγχρονισμός στις συναλλαγές και στις εκκαθαρίσεις. Το ΧΑ θα κλείσει επίσης τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) για τον εορτασμού του Πάσχα των Ορθοδόξων.
Τα οικονομικά τους αποτελέσματα για την χρήση 2025 ανακοινώνουν σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο ΑΔΜΗΕ, η Prodea Investments και η AS Company. Αύριο (8/4) ακολουθούν η Alpha Trust Holdings και η Μπλε Κέδρος, ενώ την Πέμπτη (9/4) σειρά έχει η Metlen. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας έχει ως εξής: Τετάρτη (15/4) ΟΛΘ, Παρασκευή (17/4) Ελλάκτωρ, Εβροφάρμα.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Alpha Bank, στον απόηχο της εξαγοράς του πλειοψηφικού πακέτου της Alpha Trust. Σημειώνεται ότι η τράπεζα έχει καταρτίσει οριστικές συμβάσεις για τη μεταβίβαση μετοχών (share purchase agreements) για την απόκτηση του 69,61% της Alpha Trust. Παράλληλα, η Alpha Bank σκοπεύει να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των υπολειπόμενων υφισταμένων μετοχών της εταιρείας. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, η συναλλαγή και η προαιρετική δημόσια πρόταση αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του β΄ τριμήνου του 2026.
Η προσοχή είναι στραμμένη και στην Allwyn, καθώς ενέκρινε τη διανομή ποσού 0,8 ευρώ ανά μετοχή, η οποία προσφέρει την επιλογή επανεπένδυσης (optional scrip), επιτρέποντας στους επενδυτές να επιλέξουν μεταξύ μετρητών, μετοχών ή ενός συνδυασμού και των δύο. Διαδικαστικά, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στη διανομή στις 8 Απριλίου, με ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) την 9η Απριλίου. Η περίοδος επιλογής θα διαρκέσει από τις 14 έως τις 27 Απριλίου, ενώ η τιμή αναφοράς της μετοχής θα καθοριστεί στο διάστημα 20-24 Απριλίου και θα ανακοινωθεί στις 24 Απριλίου. Η εκκαθάριση -καταβολή μετρητών και εισαγωγή των νέων μετοχών- έχει οριστεί για τις 4 Μαΐου. Ξεχωριστά, η καταβολή μετρητών για την έξοδο των μετόχων που διαφώνησαν με τη συγχώνευση Allwyn-ΟΠΑΠ είναι προγραμματισμένη για σήμερα.
Στο τελεσίγραφο Τραμπ τα βλέμματα των διεθνών αγορών
Πιέσεις δέχεται η Wall Street, καθώς λήγει σήμερα η προθεσμία που έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την προειδοποίησή του ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες της Τεχεράνης εάν δεν ανοίξει ξανά τα Στενά. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες προσδοκίες των επενδυτών για τερματισμό του πολέμου. Απώλειες καταγράφουν οι βασικοί δείκτες, με τον Dow Jones στο -0,8%, τον S&P 500 στο -1% και τον Nasdaq στο -1,4%.
Αρνητική εικόνα παρουσιάζουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα ανάμεικτα μηνύματα της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με μια πιθανή επίλυση της σύγκρουσης με το Ιράν. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,9%, ο γερμανικός DAX χάνει -1,1%, ο βρετανικός FTSE 100 -0,8% και ο γαλλικός CAC 40 -0,5%.
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα