ΑΔΜΗΕ: Έως τα τέλη Ιουνίου €1 δισ. στα ταμεία του Διαχειριστή για τη στήριξη του επενδυτικού προγράμματος
Σε δύο στάδια η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Η δομή της ΑΜΚ και ο ρόλος της στην ενεργειακή ασφάλεια και τις επενδύσεις
Έως τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να έχουν εισρεύσει στα ταμεία του ΑΔΜΗΕ κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα υλοποιηθεί σε δύο διαδοχικά στάδια και στοχεύει στη χρηματοδότηση του εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος του Διαχειριστή.
Η διαδικασία για την οποία έχει πατηθεί το «κουμπί» της έναρξης προβλέπει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 510 εκατ. ευρώ από την εισηγμένη ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Στην εταιρεία, στην οποία το Δημόσιο συμμετέχει με 51,1% μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ θα καλύψει περίπου 260 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 250 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τους ιδιώτες μετόχους του free float που ελέγχου το 48,9%.
Ακολούθως, θα πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κατά 1 δισ. ευρώ. Σε αυτήν θα συμμετάσχουν κατά αναλογία η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών με τα 510 εκατ. ευρώ που θα έχει ήδη αντλήσει, η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ με 250 εκατ. ευρώ και η κινεζική State Grid με 240 εκατ. ευρώ, διατηρώντας αμετάβλητη τη μετοχική σύνθεση.
Μιλώντας χθες στο 7ο Power & Gas Forum, του energypress, ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, ανέφερε ότι από το 2017 έως σήμερα δεν έχει μπει ούτε ένα ευρώ στον Διαχειριστή παρά το γεγονός ότι έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ. Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα, που ανέρχεται σε επιπλέον 8 δισ. ευρώ σύμφωνα με το εγκεκριμένο δεκαετές πλάνο, καθιστά πλέον αναγκαία την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης. Η ολοκλήρωση της αύξησης θεωρείται βασική προϋπόθεση προκειμένου ο ΑΔΜΗΕ να προσέλθει εκ νέου στο τραπεζικό σύστημα και να διαπραγματευτεί τη χρηματοδότηση του εκτεταμένου επενδυτικού του προγράμματος.
