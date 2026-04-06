Έληξε χωρίς προσφορές η προθεσμία στο διαγωνισμό για το μεγάλο Επιχειρηματικό Πάρκο στη Φυλή, μετέωρη η επένδυση των €250 εκατ.
«Στον αέρα» το σχέδιο η μετεγκατάστασης μεταφορικών εταιρειών από τον Ελαιώνα στη Φυλή
Εξέπνευσε η προθεσμία για την υποβολή προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση με σύμβαση παραχώρησης Επιχειρηματικού Πάρκου στη θέση «Σπηλιές» του Δήμου Φυλής, δίχως την κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπερταμείου.
Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργήθηκε από τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου για λογαριασμό του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Φυλής, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, ως βασική αιτία για την υποβολή προσφορών θεωρείται η υψηλή αποτίμηση και το υπερβολικό τίμημα που είχε αξιώσει ο δήμος Φυλής. Όπως είχαν αναδείξει δημοσιεύματα του newmoney.gr, το προηγούμενο διάστημα είχαν καταγραφεί διαφωνίες μεταξύ του δήμου Φυλής και του Υπερταμείου, το οποίο λειτουργεί για λογαριασμό του δήμου, ως προς την αποτίμηση της έκτασης των περίπου 437 στρεμμάτων που θα φιλοξενούσε το πάρκο.
Η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Logistics στη Φυλή είχε προβληθεί ως έργο–ορόσημο για τη Δυτική Αττική και την εφοδιαστική αλυσίδα, με συνολικό προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ. Πέρα από την επενδυτική του διάσταση, το έργο είχε αποκτήσει έντονο αναπτυξιακό και κυκλοφοριακό αποτύπωμα. Και αυτό διότι η μετεγκατάσταση μεταφορικών εταιρειών από τον Ελαιώνα στη Φυλή αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση του Κηφισού, αφαιρώντας κατά τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς εφοδιαστικής αλυσίδας περί τα 10.000 φορτηγά.
