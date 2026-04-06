Ο Ντάιμον προειδοποιεί: Ο πόλεμος στο Ιράν θα φέρει επίμονο πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια
Ο Ντάιμον προειδοποιεί: Ο πόλεμος στο Ιράν θα φέρει επίμονο πληθωρισμό και υψηλότερα επιτόκια
Ο CEO της JP Morgan υπογραμμίζει ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις με το Ιράν απειλούν να προκαλέσουν ενεργειακά σοκ, διατηρώντας τον πληθωρισμό υψηλό και περιορίζοντας τα περιθώρια για μείωση επιτοκίων
Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, προειδοποίησε σήμερα ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενέχει τον κίνδυνο σοκ στις τιμές πετρελαίου και εμπορευμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να διατηρήσουν τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα και να οδηγήσουν τα επιτόκια υψηλότερα από ό,τι αναμένουν σήμερα οι αγορές. Η προειδοποίηση διατυπώθηκε στην ετήσια επιστολή προς τους μετόχους, μία ημέρα μετά την κλιμάκωση της πίεσης προς την Τεχεράνη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε ότι θα στοχεύσει ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες αν το Ιράν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.
Ο Ντάιμον, που ηγείται της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ εδώ και δύο δεκαετίες, σημείωσε επίσης ότι ο τομέας του ιδιωτικού δανεισμού «πιθανότατα» δεν συνιστά συστημικό κίνδυνο, παρά τη στροφή επενδυτών μακριά από τέτοια κεφάλαια, εν μέσω ανησυχιών ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει αρνητικά τους δανειολήπτες.
«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι σημαντικές», ανέφερε, επισημαίνοντας γεωπολιτικούς κινδύνους όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι σχέσεις με την Κίνα. «Τώρα, λόγω του πολέμου στο Ιράν, αντιμετωπίζουμε επιπλέον τον κίνδυνο συνεχών σοκ στις τιμές πετρελαίου και εμπορευμάτων, καθώς και αναδιάρθρωση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, που μπορεί να οδηγήσει σε πιο επίμονο πληθωρισμό και τελικά σε υψηλότερα επιτόκια από αυτά που αναμένουν σήμερα οι αγορές».
Ο Ντάιμον σημείωσε ότι μένει να φανεί αν ο πόλεμος θα επιτύχει τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος από το Ιράν παραμένει η πυρηνική διάδοση.
Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω πολέμου έχουν οδηγήσει τις αγορές να αποκλείσουν σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο μειώσεων επιτοκίων εντός του έτους, μετά την περίοδο νομισματικής χαλάρωσης που είχε οδηγήσει πέρυσι σε ιστορικά υψηλά τις μετοχές. Την περασμένη εβδομάδα, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε το χειρότερο τρίμηνο από το 2022, επηρεασμένος από τον πόλεμο και την άνοδο των τιμών ενέργειας.
Ο Ντάιμον, που ηγείται της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ εδώ και δύο δεκαετίες, σημείωσε επίσης ότι ο τομέας του ιδιωτικού δανεισμού «πιθανότατα» δεν συνιστά συστημικό κίνδυνο, παρά τη στροφή επενδυτών μακριά από τέτοια κεφάλαια, εν μέσω ανησυχιών ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει αρνητικά τους δανειολήπτες.
«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι σημαντικές», ανέφερε, επισημαίνοντας γεωπολιτικούς κινδύνους όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι σχέσεις με την Κίνα. «Τώρα, λόγω του πολέμου στο Ιράν, αντιμετωπίζουμε επιπλέον τον κίνδυνο συνεχών σοκ στις τιμές πετρελαίου και εμπορευμάτων, καθώς και αναδιάρθρωση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, που μπορεί να οδηγήσει σε πιο επίμονο πληθωρισμό και τελικά σε υψηλότερα επιτόκια από αυτά που αναμένουν σήμερα οι αγορές».
Ο Ντάιμον σημείωσε ότι μένει να φανεί αν ο πόλεμος θα επιτύχει τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος από το Ιράν παραμένει η πυρηνική διάδοση.
Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω πολέμου έχουν οδηγήσει τις αγορές να αποκλείσουν σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο μειώσεων επιτοκίων εντός του έτους, μετά την περίοδο νομισματικής χαλάρωσης που είχε οδηγήσει πέρυσι σε ιστορικά υψηλά τις μετοχές. Την περασμένη εβδομάδα, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε το χειρότερο τρίμηνο από το 2022, επηρεασμένος από τον πόλεμο και την άνοδο των τιμών ενέργειας.
