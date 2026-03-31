Τι συζητούν σήμερα οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ: Στην ατζέντα το ενεργειακό κόστος, τα αποθέματα αερίου και η ασφάλεια εφοδιασμού
Πίεση για συντονισμένες λύσεις ενόψει χειμώνα, με έμφαση στην πλήρωση αποθεμάτων, την αποφυγή μονομερών παρεμβάσεων και στήριξη του Κάθετου Διαδρόμου
Στο τραπέζι των διαβουλεύσεων επανέρχονται σήμερα οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με φόντο την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και τις αυξανόμενες πιέσεις στο ενεργειακό κόστος, επιχειρώντας να διαμορφώσουν μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Η σημερινή άτυπη τηλεδιάσκεψη έρχεται ως συνέχεια τόσο των πρόσφατων συζητήσεων στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ όσο και της Συνόδου Κορυφής της 19ης Μαρτίου στις Βρυξέλλες, όπου αναδείχθηκε η ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές και να προστατευθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθεί η ανάγκη αποφυγής μονομερών εθνικών παρεμβάσεων και η ενίσχυση του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να περιοριστούν οι στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά ενέργειας. Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία μιας συνεκτικής στρατηγικής, η οποία θα διασφαλίζει την ενεργειακή ασφάλεια, θα συμβάλλει στη σταθεροποίηση των τιμών και θα περιορίζει τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών.
