6+1 παρεμβάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας
6+1 παρεμβάσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας
Η κυβέρνηση απλώνει θόλο προστασίας για ευάλωτους δανειολήπτες - Τι προβλέπει η ρύθμιση Πιερρακάκη
Η νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας έρχεται να συμπληρώσει μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών προς την ίδια κατεύθυνση, επιχειρώντας να βάλει τίτλους τέλους σε σοβαρά προβλήματα που επί σειρά ετών -από το 2010 και μετά- αποδόμησαν τον κοινωνικό ιστό.
Τα κόκκινα δάνεια που έφυγαν από τους ισολογισμούς των τραπεζών συνεχίζουν να αποτελούν βραχνά για χιλιάδες οικογένειες που βρέθηκαν εκτός κανονικότητας και βιώνουν μια σκληρή πραγματικότητα από το 2010 μέχρι σήμερα. Δύο γενιές -σε ορισμένες περιπτώσεις και τρεις- κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα δυσβάσταχτο χρέος με φοβερές κοινωνικές επιπτώσεις γι’ αυτές. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση ήταν πολλές με στόχο να δοθούν δίκαιες λύσεις. Δηλαδή λύσεις που θα αντιμετώπιζαν με δικαιοσύνη τους έχοντες και θα βοηθούσαν τους μικρομεσαίους και τους ευάλωτους να κάνουν μια νέα αρχή.
Η διαγραφή οφειλών δεν αποτελεί πλέον ταμπού, αρκεί να καταστεί σαφές πως ο δανειολήπτης δεν μπορεί να καλύψει το χρέος του. Η ρύθμιση που επεξεργάζεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και αφορά την πρώτη κατοικία αποτελεί άλλη μια απόδειξη για το παραπάνω. Η ρύθμιση αυτή, που ανακοινώθηκε διά στόματος του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, επιτρέπει ο οφειλέτης να δηλώνει ότι θέλει να προστατεύσει αποκλειστικά την πρώτη κατοικία του ακόμη και αν επιλέξει να ρευστοποιήσει τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να ρυθμίσει τα χρέη του ταχύτερα και με πιο βιώσιμους όρους.
Τα κόκκινα δάνεια που έφυγαν από τους ισολογισμούς των τραπεζών συνεχίζουν να αποτελούν βραχνά για χιλιάδες οικογένειες που βρέθηκαν εκτός κανονικότητας και βιώνουν μια σκληρή πραγματικότητα από το 2010 μέχρι σήμερα. Δύο γενιές -σε ορισμένες περιπτώσεις και τρεις- κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ένα δυσβάσταχτο χρέος με φοβερές κοινωνικές επιπτώσεις γι’ αυτές. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση ήταν πολλές με στόχο να δοθούν δίκαιες λύσεις. Δηλαδή λύσεις που θα αντιμετώπιζαν με δικαιοσύνη τους έχοντες και θα βοηθούσαν τους μικρομεσαίους και τους ευάλωτους να κάνουν μια νέα αρχή.
Η διαγραφή οφειλών δεν αποτελεί πλέον ταμπού, αρκεί να καταστεί σαφές πως ο δανειολήπτης δεν μπορεί να καλύψει το χρέος του. Η ρύθμιση που επεξεργάζεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και αφορά την πρώτη κατοικία αποτελεί άλλη μια απόδειξη για το παραπάνω. Η ρύθμιση αυτή, που ανακοινώθηκε διά στόματος του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, επιτρέπει ο οφειλέτης να δηλώνει ότι θέλει να προστατεύσει αποκλειστικά την πρώτη κατοικία του ακόμη και αν επιλέξει να ρευστοποιήσει τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να ρυθμίσει τα χρέη του ταχύτερα και με πιο βιώσιμους όρους.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
