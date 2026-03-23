Εξυπηρετούμενα δάνεια 650 εκατ. ευρώ εξαγοράζει η Τράπεζα Κύπρου
Στόχος η ενίσχυση της ρευστότητας και της ανάπτυξης - Η συναλλαγή περιλαμβάνει δάνεια ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και καταθέσεις που φτάνουν τα 500 εκατ. ευρώ
Η Bank of Cyprus Holdings ανακοίνωσε μια στοχευμένη κίνηση ενίσχυσης του ισολογισμού της, καθώς η θυγατρική της, Τράπεζα Κύπρου, κατέληξε σε συμφωνία με την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως για την εξαγορά χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων, καταθέσεων και επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
Η συναλλαγή, η οποία αποτιμάται κοντά στην ονομαστική αξία, περιλαμβάνει δάνεια ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και καταθέσεις που φτάνουν τα 500 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας άμεσα τη ρευστότητα της Τράπεζας Κύπρου. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών συνεργειών, η επίδραση στα αποτελέσματα του Συγκροτήματος εκτιμάται ως μέτρια θετική, ενώ η κεφαλαιακή επιβάρυνση παραμένει περιορισμένη, κοντά στις 35 μονάδες βάσης.
Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση έγκρισης από τους μετόχους της CDB, καθώς και της εξασφάλισης των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. Ωστόσο, η Τράπεζα Κύπρου έχει ήδη εξασφαλίσει αμετάκλητες δεσμεύσεις από μετόχους που εκπροσωπούν περίπου το 96% του μετοχικού κεφαλαίου της CDB, γεγονός που προδιαγράφει ομαλή έγκριση της συναλλαγής. Η ολοκλήρωσή της τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.
