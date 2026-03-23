Ο Σκλαβενίτης ανοίγει καταστήματα με έτοιμα γεύματα, το πρώτο στο Σύνταγμα - Το ωράριο λειτουργίας του Food to Go
Η πιλοτική εκκίνηση του concept θα γίνει στις 26 Μαρτίου με ένα κατάστημα στο Σύνταγμα της Αθήνας
Σε μια νέα κατηγορία λιανικής, αυτή των καταστημάτων άμεσης κατανάλωσης, εισέρχεται η Σκλαβενίτης, λανσάροντας το concept «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go», σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία.
Πρόκειται για ένα νέο format καταστημάτων που εστιάζει στην καθημερινή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, με προϊόντα έτοιμα προς κατανάλωση και γρήγορη αγοραστική εμπειρία, αξιοποιώντας και το αποτύπωμα που έχει αποκτήσει ο όμιλος στον τομέα μέσω της εξαγοράς της «Σπιτικής Κουζίνας».
Το conceptΣτα «Food to Go» οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση σε ποικιλία επιλογών, όπως έτοιμα γεύματα με έμφαση στη λογική της «Σπιτικής Κουζίνας» καθώς και σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια.
Όλα τα προϊόντα θα διατίθενται σε ατομικές συσκευασίες, με έμφαση στην ποιότητα και σε προσιτό επίπεδο τιμών.
Το ωράριο λειτουργίας θα είναι:
-Δευτέρα – Παρασκευή: 08:00 – 21:00
-Σάββατο: 08:00 – 20:00
Πιλοτική εκκίνηση στο κέντρο της ΑθήναςΗ αρχή θα γίνει στις 26 Μαρτίου, με το πρώτο κατάστημα να ανοίγει στο Σύνταγμα. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής συνδέεται με τη μεγάλη καθημερινή κινητικότητα εργαζομένων και επισκεπτών, στοιχείο κρίσιμο για τη δοκιμή του νέου format.
Το πιλοτικό κατάστημα θα αποτελέσει οδηγό για τα επόμενα βήματα ανάπτυξης, ανάλογα με την ανταπόκριση του κοινού.
Στο επίκεντρο τα έτοιμα γεύματαΗ κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Σκλαβενίτης να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα των έτοιμων γευμάτων. Τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφει αυξημένη ζήτηση, καθώς μεταβάλλονται οι συνήθειες κατανάλωσης και ενισχύεται η ανάγκη για γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις φαγητού.
Με το «Food to Go», η αλυσίδα επιχειρεί να μεταφέρει σε ένα πιο ευέλικτο και γρήγορο format την κατηγορία των έτοιμων γευμάτων, αξιοποιώντας τις συνέργειες που προκύπτουν από την παρουσία της στη «Σπιτική Κουζίνα».
Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίωνΗ είσοδος στο «Food to Go» έρχεται σε μια περίοδο όπου η Σκλαβενίτης υλοποιεί ένα ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο στον τομέα των έτοιμων γευμάτων, με επίκεντρο την καθετοποίηση της παραγωγής. Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η νέα μονάδα παραγωγής στη Μαγούλα, επένδυση που προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα εργοστάσια έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη, με δυναμικότητα έως 250.000 μερίδες ημερησίως.
Παράλληλα, ο όμιλος προχωρά στη μετατροπή του πρώην εργοστασίου της Πίτσος στον Ρέντη σε ένα μεγάλο Food Hall, επένδυση που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στην κατηγορία.
