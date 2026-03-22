Γυαλιά οράσεως: Πώς θα πάρετε τα 100 ευρώ με online αίτηση – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Χωρίς ουρές και γραφειοκρατία, η αποζημίωση για οπτικά περνά πλέον αποκλειστικά online, με τους ασφαλισμένους να διεκδικούν έως 100 ευρώ μέσα από την πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ
Η εποχή των φυσικών φακέλων και των επισκέψεων στα γραφεία φαίνεται να ανήκει στο παρελθόν, καθώς η διαδικασία αποζημίωσης για γυαλιά και φακούς επαφής γίνεται πλέον εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ.
Με λίγα βήματα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να λάβουν επιστροφή χρημάτων, εξοικονομώντας χρόνο και αποφεύγοντας την ταλαιπωρία.
Τι δικαιούνται οι ασφαλισμένοιΗ αποζημίωση φτάνει έως 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως (σκελετός και κρύσταλλα), ενώ για φακούς επαφής προβλέπεται ποσό 25 ευρώ ανά φακό.
Η αντικατάσταση γυαλιών επιτρέπεται κάθε τέσσερα χρόνια, ενώ για φακούς επαφής η περίοδος μειώνεται στα δύο έτη. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αποζημίωση και για τα δύο.
Για παιδιά έως 12 ετών προβλέπονται γυαλιά ασφαλείας κάθε δύο χρόνια, ενώ για πρεσβυωπία η αποζημίωση αφορά μόνο ασφαλισμένους άνω των 40 ετών και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Τι χρειάζεται για την αίτησηΓια την υποβολή της αίτησης απαιτούνται οι κωδικοί Taxisnet, ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου ή του προστατευόμενου μέλους, ενεργός τραπεζικός λογαριασμός (IBAN), καθώς και τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.
Στα απαραίτητα έγγραφα περιλαμβάνονται η απόδειξη αγοράς, η βεβαίωση από το κατάστημα οπτικών και έγγραφο που πιστοποιεί τον τραπεζικό λογαριασμό.
Η διαδικασία βήμα-βήμαΗ αίτηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ, όπου ο χρήστης εισέρχεται στον «Φάκελο Ασφάλισης Υγείας» με τους προσωπικούς του κωδικούς.
Στη συνέχεια επιλέγει «Ατομικά Αιτήματα Παροχών» και καταχωρεί τα στοιχεία επικοινωνίας, τον ΑΜΚΑ, καθώς και τα στοιχεία του δικαιούχου.
Ακολουθεί η επιλογή της σχετικής γνωμάτευσης, η οποία αντιστοιχεί στο παραπεμπτικό του οφθαλμίατρου, και η επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε μορφή pdf.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης και την καταγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου, που είναι απαραίτητος για τυχόν παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος.
Τι να προσέξετεΟι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να διατηρούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά για πέντε χρόνια, ενώ ο χρόνος επεξεργασίας της αίτησης μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τους δύο με τρεις μήνες.
Η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων και η ακρίβεια των εγγράφων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την έγκαιρη καταβολή της αποζημίωσης.
Πηγή: newmoney.gr
