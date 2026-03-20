Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου: Ανοδικά κινείται ξανά το Μπρεντ προς τα $110 το βαρέλι
Τι προβλέπει για το πετρέλαιο η Citigroup - Εφιαλτική πρόβλεψη Σαουδαράβων αξιωματούχων για $180 ανά βαρέλι
Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ξανά ανοδικά, παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται σύντομα να άρει τις κυρώσεις στο ιρανικό αργό που βρίσκεται αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια — μια κίνηση που στοχεύει στην αποκλιμάκωση των πιέσεων στις τιμές μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.
Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές σημείο αναφοράς Brent με παράδοση Μαΐου ενισχύθηκαν κατά 1,3% στα 110,28 δολάρια το βαρέλι, ανακτώντας προηγούμενες απώλειες, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) με παράδοση Απριλίου κατέγραψαν οριακή άνοδο 0,1% στα 96,20 δολάρια.
«Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποδεσμεύσουμε το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται στη θάλασσα, περίπου 140 εκατ. βαρέλια», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox Business Network, εκτιμώντας ότι η επιστροφή αυτών των ποσοτήτων στην αγορά θα συμβάλει στον περιορισμό των τιμών εντός των επόμενων 10 έως 14 ημερών.
Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ανέφερε ότι το Ισραήλ συνδράμει τις αμερικανικές προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον τη δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να ολοκληρωθεί νωρίτερα απ’ ό,τι αναμένεται.
Η Citigroup επισημαίνει ότι η σύγκρουση με το Ιράν έχει οδηγήσει σε έντονη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και συναφών εμπορευμάτων, αναθεωρώντας ανοδικά τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις της. Πλέον, αναμένει ότι το Brent και το WTI μπορεί να φθάσουν τα 120 δολάρια το βαρέλι εντός των επόμενων ενός έως τριών μηνών, ενώ σε ένα πιο ακραίο σενάριο οι τιμές θα μπορούσαν να αγγίξουν ακόμη και τα 150 δολάρια, εφόσον ενταθούν οι διαταραχές στην προσφορά.
Ωστόσο, το βασικό σενάριο της τράπεζας προβλέπει αποκλιμάκωση της έντασης εντός τεσσάρων έως έξι εβδομάδων, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει το Brent εκ νέου στα επίπεδα των 70–80 δολαρίων μέχρι το τέλος του έτους.
Την ίδια στιγμή, οι διαφορές τιμών μεταξύ βασικών τύπων αργού έχουν διευρυνθεί σημαντικά, με τη Citigroup να αναπροσαρμόζει τις προβλέψεις της για το spread Brent–WTI, αντανακλώντας το αυξημένο κόστος μεταφοράς και την ισχυρή ζήτηση στις αμερικανικές ακτές του Κόλπου.
Σύμφωνα, τέλος, με δημοσίευμα της Wall Street Journal, Σαουδάραβες αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 180 δολάρια το βαρέλι, εάν οι διαταραχές που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν διατηρηθούν έως τα τέλη Απριλίου.
Πηγή: newmoney.gr
