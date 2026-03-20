Στάσσης: Θωρακισμένη η ΔΕΗ από τους κραδασμούς της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Πώς αντιμετωπίζει τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Σε φάση επιτάχυνσης της ανάπτυξής της εισέρχεται η ΔΕΗ το 2026, με τη διοίκηση να εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία της κερδοφορίας και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η ενίσχυση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η σταδιακή απομάκρυνση από τον λιγνίτη και η αξιοποίηση του καθετοποιημένου μοντέλου λειτουργίας διαμορφώνουν ένα ισχυρό υπόβαθρο για τη συνέχεια.Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Γιώργος Στάσσης , κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2025, στους αναλυτές οι πρώτοι μήνες του έτους κινούνται εντός των εκτιμήσεων, με βελτιωμένα περιθώρια στην προμήθεια και αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ, στοιχεία που ενισχύουν τη συνολική λειτουργική επίδοση της εταιρείας.Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότιτοποθετώντας το προσαρμοσμένο EBITDA στα 2,4 δισ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη πάνω από τα 700 εκατ. ευρώ. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, η ισχυρή αιολική παραγωγή και η επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων έργων ΑΠΕ ισχύος 1,8 GW που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 2026, με περίπου το 50% αυτών να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Παράλληλα, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει το 86% της ισχύος που στοχεύει να διαθέτει έως το 2028, ενισχύοντας τη μελλοντική της ανάπτυξη.Η ΔΕΗ ενισχύει τη θέση της και ως επενδυτική επιλογήγια το 2025, μεΗ πολιτική αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της εταιρείας σε ένα πιο ώριμο προφίλ utility, συνδυάζοντας ανάπτυξη με σταθερές αποδόσεις για τους μετόχους.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των αναλυτών για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Γιώργος Στάσσης ξεκαθάρισε ότι η ΔΕΗ δεν αντιμετωπίζει σήμερα προβλήματα τροφοδοσίας φυσικού αερίου, σε αντίθεση με την κρίση του 2022. Οι τιμές του καυσίμου κινούνται όπως ανέφερε στα επίπεδα των 60- 63 ευρώ/MWh, πολύ χαμηλότερα από τα περίπου 350 ευρώ που είχαν καταγραφεί στην κορύφωση της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι ακόμη και σε ακραία σενάρια η εταιρεία μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση.



Παράλληλα, σημαντικό μέρος του πελατολογίου όπως είπε βρίσκεται σε σταθερά τιμολόγια, περιορίζοντας την έκθεση σε διακυμάνσεις τιμών, ενώ ακόμη και σε περίπτωση ενεργοποίησης ευρωπαϊκών μηχανισμών (π.χ φορολόγησης υπερκερδών) εκτίμησε ότι θα είναι περιορισμένη. Θύμισε μάλιστα ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία, το όριο για τα μέτρα είναι η τιμή αερίου στα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα, τιμή από την οποία είμαστε πολύ μακριά για να χειριστούμε μια τέτοια κατάσταση.



Η χρονική συγκυρία της κρίσης θεωρείται επίσης ευνοϊκή, καθώς εκδηλώνεται μετά το τέλος του χειμώνα, αφήνοντας περιθώριο προσαρμογής πριν από την καλοκαιρινή αιχμή ζήτησης. Οι πιθανές πιέσεις μετατίθενται χρονικά προς το 2027, όταν θα απαιτηθεί εκ νέου πλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις εντός του 2026.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr