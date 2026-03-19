Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επεκτείνεται από το υπουργείο Εργασίας σε πέντε κλάδους από τον Απρίλιο

Με την ένταξη των νέων κλάδων, που θα ανακοινωθεί από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που προστατεύονται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αγγίζει τα 1,9 εκατομμύρια





Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας, όπως θα ανακοινωθεί πιθανότατα αύριο από το



- Τηλεπικοινωνιών (ΚΑΔ 61)

- Δραστηριοτήτων απασχόλησης (ΚΑΔ 78)

- Δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (ΚΑΔ 81)

- Δραστηριοτήτων ανθρώπινης υγείας (ΚΑΔ 86) – με εξαίρεση από υποχρέωση σήμανσης κάρτας των γιατρών

- Δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών (ΚΑΔ 96)



Επιπλέον, εντάσσονται και όσοι έχουν ως δευτερεύοντα ΚΑΔ κάποιον από τους ενταγμένους.



Συνολικά η νέα επέκταση αφορά περίπου 220.000







Η πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει από τις αρχές Απριλίου και θα διαρκέσει 5 μήνες έως στις 30 Αυγούστου 2026 ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή.



Με την ένταξη των νέων κλάδων, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που προστατεύονται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αγγίζει τα 1,9 εκατομμύρια.



Το θετικό αποτύπωμα της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας προς όφελος των μισθωτών καταγράφεται κυρίως στην καταπολέμηση της αδήλωτης υπερωριακής εργασίας, με τον τριπλασιασμό σε πολλές περιπτώσεις των δηλωμένων υπερωριών σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος



Ενδεικτικά τον Μάϊο του 2025, το Εργάνη κατέγραψε αύξηση των



Αντίστοιχα είναι και τα συγκριτικά στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2024, έναντι του πρώτου πενταμήνου του 2025. Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καταγράφεται αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών κατά 903% στον τουρισμό, 104% στο λιανεμπόριο, 83% στην εστίαση, και 79% στη βιομηχανία.



Στην υγεία, την παροχή υπηρεσιών, τις τηλεπικοινωνίες και σε άλλους δύο κλάδους θα επεκταθεί από τις αρχές Απριλίου η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο σταδιακά να επωφεληθεί από το μέτρο το σύνολο των εργαζόμενων της χώρας.Η επέκταση της ψηφιακής κάρτας, όπως θα ανακοινωθεί πιθανότατα αύριο από το υπουργείο Εργασίας θα αφορά τους εξής πέντε κλάδους:Επιπλέον, εντάσσονται και όσοι έχουν ως δευτερεύοντα ΚΑΔ κάποιον από τους ενταγμένους.Συνολικά η νέα επέκταση αφορά περίπου 220.000 εργαζόμενους στους υπό ένταξη κλάδους.Η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί αρχικά πιλοτικά προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για να εξοικειωθούν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι με το μέτρο.Η πιλοτική εφαρμογή θα ξεκινήσει από τις αρχές Απριλίου και θα διαρκέσει 5 μήνες έως στις 30 Αυγούστου 2026 ενώΜε την ένταξη των νέων κλάδων, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που προστατεύονται από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αγγίζει τα 1,9 εκατομμύρια.Υπενθυμίζεται ότι η ψηφιακή κάρτα από την έναρξη της εφαρμογής του μέτρου το 2021 μέχρι σήμερα λειτουργεί με πολύ θετικά αποτελέσματα σε τράπεζες, μεγάλα σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες security, ΔΕΚΟ, βιομηχανία, λιανεμπόριο, και επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης. Η τελευταία ένταξη το καλοκαίρι του 2025 , αφορούσε τις επιχειρήσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων καθώς και διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.Το θετικό αποτύπωμα της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας προς όφελος των μισθωτών καταγράφεται κυρίως στην καταπολέμηση της, με τον τριπλασιασμό σε πολλές περιπτώσεις των δηλωμένων υπερωριών σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη οι οποίες πληρώνονται στο ακέραιο ενώ ικανοποιημένοι εμφανίζονται και οι εργοδότες καθώς οι υγιείς επιχειρήσεις διαφυλάσσονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.Ενδεικτικά τον Μάϊο του 2025, το Εργάνη κατέγραψε αύξηση των υπερωριών σε όλους τους κλάδους εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κατά 92%, έναντι του Μαΐου του 2024. Ειδικά στον κλάδο του τουρισμού, η αύξηση είναι εντυπωσιακή αγγίζοντας το 1055% σε μηνιαία βάση τον Μάιο του 2025.Αντίστοιχα είναι και τα συγκριτικά στοιχεία του πρώτου πενταμήνου του 2024, έναντι του πρώτου πενταμήνου του 2025. Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καταγράφεται αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών κατά 903% στον τουρισμό, 104% στο λιανεμπόριο, 83% στην εστίαση, και 79% στη βιομηχανία.

Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας εργασίας προβλέπει την ακριβή καταγραφή του ωραρίου για όλους τους εργαζόμενους αναφορικά με την φυσική παρουσία τους, στους χώρους εργασίας. Θεωρείται ένα απαραίτητο τεχνολογικό εργαλείο ώστε να μπορούν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να εντοπίζονται οι όποιες παραβάσεις έχουν σημειωθεί, ανεξάρτητα εάν προέρχονται από επιχειρήσεις ή από εργαζόμενους.



Υπενθυμίζεται ότι μέσω της εφαρμογής myErgani mobile app, οι εργαζόμενοι μπορούν μέσω του κινητού τους τηλεφώνου να αξιοποιούν την Ψηφιακή Κάρτα. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή Ergani CardScanner. Με τον τρόπο αυτό, είναι εφικτό να ελέγχεται η έναρξη, αλλά και η λήξη του ωραρίου εργασίας. Τα όποια στοιχεία ανακύπτουν μεταδίδονται απευθείας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II και έτσι, σε πραγματικό χρόνο, ελέγχεται η νομιμότητα της διαδικασίας. Εκτιμάται ότι η ψηφιακή κάρτα αποτελεί ασφαλιστική δικλείδα, για την προστασία βασικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, ώστε να αποφεύγονται οι υπερβάσεις ωραρίων και η απλήρωτη απασχόληση.

Μαίρη Λαμπαδίτη 19.03.2026, 07:19