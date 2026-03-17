Αθήνα: Στους τοπ προορισμούς στην Ευρώπη για επενδύσεις σε ξενοδοχεία- Στα 663 εκατ. ευρώ οι συναλλαγές το 2025
Η Αθήνα κατέγραψε άνοδο κατά 5,5% στις αξίες των ξενοδοχείων της το 2025, έναντι του +0,2% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Κοπεγχάγη
Στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις με τις υψηλότερες επιδόσεις όσον αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον για ξενοδοχεία κατατάσσεται η Αθήνα με την ελληνική πρωτεύουσα να εκτιμάται ότι θα διατηρήσει το θετικό μομέντουμ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Η Αθήνα κατέγραψε άνοδο κατά 5,5% στις αξίες των ξενοδοχείων της το 2025, έναντι του +0,2% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Κοπεγχάγη που σημείωσε ένα +5,9% έναντι του 2024 λόγω κυρίως αυξημένης συνδεσιμότητας του αεροδρομίου αλλά και των ενδεχόμενων περιορισμών όσον αφορά τις νέες αναπτύξεις. Με αύξηση κατά 175 συναλλαγές σε σύγκριση με το 2024, ο όγκος συναλλαγών ξενοδοχειακών ακινήτων ανά τη Ευρώπη έφτασε τα 22,6 δισ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 30% σε ετήσια βάση. Όμως, παρά τη σημαντική αύξηση ο όγκος συναλλαγών παραμένει περίπου 17% χαμηλότερος σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.
