Aπεργούν την Πέμπτη 19 Μαρτίου οι εργαζόμενοι στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες
Απεργιακή συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών
Tην Πέμπτη 19 Μαρτίου θα απεργήσουν οι εργαζόμενοι στις φορολογικές και κτηματικές υπηρεσίες. Η απεργία έχει το χαρακτήρα της 24ωρης πανελλαδικής και στις 12 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, έχει προγραμματίσει πανελλαδική απεργιακή συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών.
Τα αιτήματα της απεργίας είναι οικονομικά με την ΠΟΕ-ΔΟΥ να τονίζει πως: «οι μισθοί μας είναι πολύ χαμηλοί, συνολικά οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα είναι οι χαμηλότερες στην Ε.Ε.». Τη στήριξή της έχει δηλώσει η ΑΔΕΔΥ.
