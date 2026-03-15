Συνεχίζονται οι εξαγορές ξενοδοχείων από τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα
Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει αναπτύξει 13 ξενοδοχεία, 5 στην Ελλάδα και 8 στην Κύπρο, με στόχο την επέκταση του χαρτοφυλακίου της σε 16 ξενοδοχεία έως το τέλος του 2026 και συνολικές επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ
Eτοιμάζεται για νέες εξαγορές στη χώρα μας η Leonardo Hotels & Resorts, που συνδέεται με τον όμιλο της Fattal από το Ισραήλ, έχοντας πολύ πρόσφατα ολοκληρώσει την εξαγορά του πρώην «Cora Hotel Resort» από την Βain Capital αντί 45 εκατ. ευρώ.
Συνολικά τα κεφάλαια που έχει επενδύσει ήδη ο όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο, από το 2017 που πρωτοήρθε στη χώρα μας με το πρώτο ξενοδοχείο της Ρόδου και εν συνεχεία το πρώην «Esperia» στη Σταδίου, ξεπερνούν τα 150 εκατ. ευρώ. Τώρα, το νέο «MERAVIA – Leonardo Limited Edition», όπως μετονομάζεται το ξενοδοχείο, θα ανοίξει ξανά την Πρωτομαγιά. Το ξενοδοχείο, το οποίο περνά τώρα και από ένα μίνι λίφτινγκ 1,5 εκατ. ευρώ στα 4 εστιατόρια και τα 4 μπαρ του (ήταν ήδη πλήρως ανακαινισμένο από την Bain προ διετίας), διαθέτει 188 δωμάτια.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα