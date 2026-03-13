Πετρέλαιο: Το Μπρεντ κρατά τα $100 καθώς η σύγκρουση με το Ιράν μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα
Οι αγορές ενέργειας παραμένουν σε ένταση, με το πετρέλαιο να διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν κλιμακώνεται και η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη
Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου διατηρήθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πλησιάζει την τρίτη εβδομάδα, εντείνοντας τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent διαπραγματεύονταν νωρίς το πρωί περίπου στα 101,15 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,7%, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κινήθηκε οριακά υψηλότερα στα 95,87 δολάρια.
Παρά τη μικρή υποχώρηση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ισχυρών κερδών. Το Brent ενισχύεται περισσότερο από 9% αυτή την εβδομάδα, μετά το άλμα σχεδόν 28% που σημείωσε την προηγούμενη — τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από την περίοδο της πανδημίας το 2020. Το WTI, το οποίο κατέγραψε την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από το 1983, οδεύει επίσης προς νέα εβδομαδιαία άνοδο.
Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν φαίνεται να παρατείνεται. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η σύγκρουση δεν πρόκειται να τερματιστεί σύντομα, δηλώνοντας ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει «απαράμιλλη ισχύ πυρός, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο».
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να είπε σε τηλεδιάσκεψη με ηγέτες της G7 ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά στην παράδοση». Ωστόσο, ο νέος ανώτατος ηγέτης της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απάντησε μέσω κρατικής τηλεόρασης ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να μάχεται.
Στο μεταξύ, αρκετά ξένα πλοία μέσα ή κοντά στα Στενά του Ορμούζ — έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως — έχουν δεχθεί επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, εντείνοντας τους φόβους για σοβαρή διαταραχή στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.
Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφακάρι, προειδοποίησε μάλιστα ότι οι τιμές θα μπορούσαν να φθάσουν ακόμη και τα 200 δολάρια το βαρέλι εάν η περιφερειακή ασφάλεια συνεχίσει να επιδεινώνεται.
Οι τιμές παραμένουν υψηλές παρά τις προσπάθειες σταθεροποίησης των αγορών. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε να απελευθερώσει ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα, ενώ ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε προσωρινή χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου.
Αναλυτές της Barclays σημειώνουν ότι οι επενδυτές αρχίζουν να ανησυχούν ολοένα περισσότερο, καθώς αρχικά είχαν προεξοφλήσει μια σύντομη σύγκρουση.
Την ίδια ώρα, ο διευθύνων σύμβουλος της EnQuest, Amjad Bseisu, δήλωσε ότι η αγορά πετρελαίου βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση πρωτοφανούς κλίμακας. Όπως ανέφερε, κάθε ημέρα καθυστέρησης στην αποκατάσταση της ομαλής ροής αφαιρεί περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά, εξέλιξη που εντείνει τις πιέσεις στις τιμές.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η τελευταία φορά που η παγκόσμια αγορά αντιμετώπισε ανάλογη συρρίκνωση της προσφοράς ήταν κατά τη διάρκεια του πετρελαϊκού εμπάργκο των αραβικών χωρών τη δεκαετία του 1970, όταν οι τιμές σχεδόν τετραπλασιάστηκαν.
