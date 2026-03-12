Πετρέλαιο: Εκτόξευση πάνω από τα $100 το βαρέλι, εκκενώθηκε η βασική πετρελαϊκή εγκατάσταση του Ομάν
Πετρέλαιο: Εκτόξευση πάνω από τα $100 το βαρέλι, εκκενώθηκε η βασική πετρελαϊκή εγκατάσταση του Ομάν
Περίπου 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα εξάγονται από το Mina Al Fahal, με την τιμή του πετρελαίου του Ομάν να φτάνει τα 121 δολάρια το βαρέλι - Οι τελευταίες επιθέσεις ανταπόδοσης από το Ιράν ενισχύουν την απαισιοδοξία ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια της νύχτας, τρεις μέρες μετά την επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου των τελευταίων τεσσάρων ετών, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν συνεχίζει να έχει ιστορικές επιπτώσεις στις παγκόσμιες προμήθειες καυσίμων.
Η άνοδος σημειώθηκε παρά τη συμφωνία των χωρών-μελών τoυ Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) να απελευθερώσουν ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά.
Η τιμή του πετρελαίου Brent, του παγκόσμιου σημείου αναφοράς, κυμάνθηκε γύρω από τα 100 δολάρια το βαρέλι αργά την Τετάρτη, καταγράφοντας αύξηση 8,7% για την ημέρα. Εν τω μεταξύ, το WTI, το σημείο αναφοράς των ΗΠΑ, σημείωσε επίσης αύξηση 8,7%, φτάνοντας τα 94,8 δολάρια.
