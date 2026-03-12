Πετρέλαιο: Εκτόξευση πάνω από τα $100 το βαρέλι, εκκενώθηκε η βασική πετρελαϊκή εγκατάσταση του Ομάν

Περίπου 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου την ημέρα εξάγονται από το Mina Al Fahal, με την τιμή του πετρελαίου του Ομάν να φτάνει τα 121 δολάρια το βαρέλι - Οι τελευταίες επιθέσεις ανταπόδοσης από το Ιράν ενισχύουν την απαισιοδοξία ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα