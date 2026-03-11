Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εγκρίνει την αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα αποθέματά του

Κλείσιμο

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εγκρίνει τη μεγαλύτερη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του.Ο Διευθύνων Σύμβουλος, γνωστοποίησε σε έκτακτη ανακοίνωσή του, ότι ο Οργανισμός θα εγκρίνει την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου για να αντισταθμίσει την απώλεια εφοδιασμού που προκλήθηκε από το «πρακτικό κλείσιμο» του Στενού του Ορμούζ.Ο Μπιρόλ σημείωσε ότι τα 32 κράτη μέλη της ΔΟΕ ψήφισαν «ομόφωνα» την «μεγαλύτερη αποδέσμευση εφεδρικών αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία της οργάνωσής μας».Ο επικεφαλής του Οργανισμού δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό βαρελιών που θα μπορούσαν να διαθέσουν καθημερινά τα κράτη - μέλη για να αντισταθμίσουν τα 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων που έχουν σταματήσει να διακινούνται λόγω της διακοπής της ναυτιλίας μέσω του Στενού του Ορμούζ.«Για να είμαστε σαφείς, το πιο σημαντικό για την επιστροφή στην κανονική ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι η επανέναρξη της διακίνησης μέσω του Στενού», πρόσθεσεΗ αποδέσμευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα κατάλληλο για τις συνθήκες κάθε κράτους μέλους, πρόσθεσε ο ΔΟΕ.Η μεγαλύτερη συλλογική απελευθέρωση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης από τα κράτη μέλη τoy ΔΟΕ ήταν 182,7 εκατομμύρια βαρέλια, μετά την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.Η συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων είναι η έκτη στην ιστορία του ΔΟΕ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1974. Προηγούμενες συλλογικές ενέργειες πραγματοποιήθηκαν το 1991 κατά τη διάρκεια του πρώτου πολέμου του Κόλπου, το 2005 μετά τον τυφώνα Κατρίνα στις ΗΠΑ, το 2011 κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λιβύη και δύο φορές το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.Η περιοχή που έχει επηρεαστεί περισσότερο μέχρι στιγμής από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι η Ασία.Τα μέλη του ΔΟΕ διαθέτουν αποθέματα έκτακτης ανάγκης άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων βαρελιών, ενώ άλλα 600 εκατομμύρια βαρέλια αποθεμάτων της βιομηχανίας διατηρούνται υπό κυβερνητική υποχρέωση.