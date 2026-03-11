Το Ιράν κατάφερε μετά τον πόλεμο να εξάγει περισσότερο πετρέλαιο
Μετά τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ , η Τεχεράνη ελέγχει μια στρατηγική θαλάσσια οδό που είναι κλειστή για όλους τους άλλους παραγωγούς – Δεξαμενόπλοια ενός σκιώδους στόλου μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια στην Κίνα, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις
Το Ιράν συνεχίζει κανονικά τις εξαγωγές πετρελαίου και, 12 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, φαίνεται να εξάγει περισσότερο αργό μέσω του Στενού του Ορμούζ απ’ ό,τι πριν από τη σύγκρουση.
Την ώρα που οι αραβικές πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου, από τη Σαουδική Αραβία έως το Ιράκ, μειώνουν την παραγωγή και αναζητούν νέες διαδρομές, που δεν περιλαμβάνουν το Στενό, το Ιράν ελέγχει τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, που είναι κλειστή για τις υπόλοιπες χώρες.
Οι δραστηριότητές του αποτυπώθηκαν στα στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων Kpler. Με αυτόν τον τρόπο, το Ιράν διατηρεί, εν μέσω σφοδρών αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων μια οικονομική «γραμμή ζωής».
Σύμφωνα με την Kpler, από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος, επτά δεξαμενόπλοια έχουν φορτώσει πετρέλαιο ανοικτά των ιρανικών ακτών. Τουλάχιστον δύο από τις πιο πρόσφατες φορτώσεις προέρχονται από τον Περσικό Κόλπο.
Εντός των τελευταίων 6 ημερών, δεξαμενόπλοια έχουν φορτώσει κατά μέσο όρο 2,1 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου την ημέρα. Ο αριθμός είναι υψηλότερος από τα 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που εξήγαγε το Ιράν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με την Kpler.
Τα επίπεδα εξαγωγών ενδέχεται να διαφοροποιούνται κάθε εβδομάδα. Όμως, η αύξηση δείχνει ότι το Ιράν, σε αντίθεση με άλλους παραγωγούς, δεν αντιμετωπίζει εμπόδια, ενώ η Κίνα συνεχίζει να θέλει το αργό πετρέλαιο της Τεχεράνης.
Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με επιθέσεις κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να διασχίσει το στενό, από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων. Ως απάντηση, το Ιράν έχει εκτοξεύσει drone και πυραύλους εναντίον χωρών του Κόλπου που παράγουν πετρέλαιο, διαμηνύοντας ότι θα στοχοποιήσει πλοία που μπαίνουν στο στενό.
Εάν το στενό παραμείνει αποκλεισμένο για δύο εβδομάδες, οι προμήθειες πετρελαίου από τον Κόλπο θα μπορούσαν να μειωθούν κατά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, εκτιμά η JPMorgan. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με πάνω από το 3% της παγκόσμιας παραγωγής.
Μεγάλο μέρος του ιρανικού πετρελαίου που κινείται διαμέσου ή προς το στενό φαίνεται να κατευθύνεται προς την Κίνα, με τάνκερ που εντάσσονται στον «σκιώδη στόλο», με βάση στοιχεία της Kpler. Δηλαδή, μέσω παλαιών δεξαμενοπλοίων, συχνά υπό καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων, που χρησιμοποιούνται από το Ιράν και τη Ρωσία, με στόχο τη μυστική μεταφορά αργού πετρελαίου.
Σύμφωνα με τον Κρίστοφερ Λονγκ, που είναι επικεφαλής πληροφοριών της βρετανικής εταιρείας ναυτιλιακής ασφάλειας Neptune P2P Group, σχεδόν όλα τα πλοία που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ συνδέονται με το Ιράν ή την Κίνα. «Συμβουλεύουμε όλους τους πλοιοκτήτες να μην το διασχίσουν», πρόσθεσε.
Παράλληλα, ο επικεφαλής ανάλυσης αργού πετρελαίου της Kpler Homayoun Falakshahi, ανέφερε ότι οι μεταφορείς θα επαναλάμβαναν τις διελεύσεις μόνο με στρατιωτικές συνοδείες, τυχόν κατάπαυση πυρός ΗΠΑ–Ισραήλ ή μια ιρανική συνθηκολόγηση. Οι εξαγωγείς, υποστηρίζει, θα επανεκκινήσουν σταδιακά και συχνά ενώ τα πλοία θα παραμένουν «σκοτεινά».
Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα σχέδια για τη συνοδεία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ. Όμως, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τέτοια βοήθεια. Ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης Αλί Ρεζά Τανγκσίρι, προειδοποίησε για το ενδεχόμενο τέτοιας συνοδείας. «Οποιαδήποτε διέλευση του στόλου των ΗΠΑ και των συμμάχων του θα αναχαιτιστεί από το δίκτυο ιρανικών πυραύλων και drones αυτοκτονίας», έγραψε στο X.
Πολλά μικρά κινεζικά δεξαμενόπλοια γνωστοποιούν την παρουσία και την προέλευσή τους στους Φρουρούς της Επανάστασης μέσω μεγαφώνων και ραδιοκυμάτων βραχέων κυμάτων. «Είμαστε κινεζικό πλοίο. Περνάμε. Είμαστε φιλικοί», μεταδίδουν στα αγγλικά τα κινεζικά πλοία. Τα μηνύματα μπορούν να παρακολουθούνται από άλλα πλοία και ακούστηκαν από τη Wall Street Journal.
Σύμφωνα με την Kpler, ένα δεξαμενόπλοιο με την ονομασία Skywave, με προορισμό την Κίνα, φόρτωσε πετρέλαιο την περασμένη εβδομάδα από το ιρανικό νησί Kharg, που είναι ένας μικρός θύλακας στο βορειοδυτικό άκρο του Κόλπου από όπου γίνεται η εξαγωγή του μεγαλύτερου μέρους του ιρανικού αργού.
Το πλοίο ανήκει σε ινδική εταιρεία- «κέλυφος» που τέθηκε υπό αμερικανικές κυρώσεις πέρυσι, και που εντάσσεται σε δίκτυο που φέρεται να χρηματοδοτούσε άμεσα τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις μέσω δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κατανομές αργού πετρελαίου.
Μέχρι την Τρίτη, το Skywave, το οποίο φέρει ψευδή σημαία των Κομορών, βρισκόταν κοντά στη διέλευση του Στενού του Ορμούζ, έδειξε το Marine Traffic.
Έτερο πλοίο με προορισμό την Κίνα είναι το Cume, που ανήκει σε οντότητα με έδρα το Ντουμπάι. Η οντότητα επίσης βρίσκεται σε καθεστώς αμερικανικών κυρώσεων και το πλοίο φέρει ψευδή σημαία της Γουιάνας, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Equasis.
Το Cume φόρτωσε 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού στις 19 Φεβρουαρίου, διέσχισε το Στενό του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα και βρίσκεται επί του παρόντος στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με την Kpler.
Οι ιδιοκτήτες των Skywave και Cume δεν απάντησαν στη WSJ σε αιτήματα για σχόλιο.
Επτά δεξαμενόπλοια από την έναρξη του πολέμου
Χωρίς εμπόδια η εξαγωγή πετρελαίου στην Κίνα
Ο «σκιώδης στόλος»
Από την έναρξη του πολέμου, περίπου 15 πλοία έχουν διασχίσει το στενό, με τα περισσότερα να είναι πλοία του «σκοτεινού στόλου» που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο προς Κίνα και Ινδία, όπως αναφέρει η Lloyd's List Intelligence.
Το δεξαμενόπλοιο Skywave
Το δεξαμενόπλοιο Cume
