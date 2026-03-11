Το Ιράν κατάφερε μετά τον πόλεμο να εξάγει περισσότερο πετρέλαιο

Μετά τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ , η Τεχεράνη ελέγχει μια στρατηγική θαλάσσια οδό που είναι κλειστή για όλους τους άλλους παραγωγούς – Δεξαμενόπλοια ενός σκιώδους στόλου μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια στην Κίνα, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις