Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλαδας: Το πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα είναι το πλέον κατάλληλο μέτρο
Κωνσταντίνος Κόλλιας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πλαφόν Καύσιμα

Η απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή τρίμηνου πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων, αποτελεί στη σημερινή συγκυρία το πλέον κατάλληλο μέτρο, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας

Το πλαφόν είναι το πλέον κατάλληλο μέτρο σήμερα, σημείωσε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Συγκεκριμένα ο κ. Κόλλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η απόφαση της κυβέρνησης για επιβολή τρίμηνου πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και των τροφίμων, αποτελεί στη σημερινή συγκυρία το πλέον κατάλληλο μέτρο.

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας και αυξημένης αβεβαιότητας, η παρέμβαση αυτή συμβάλλει στην προστασία των καταναλωτών από φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων πρακτικών στην αγορά.

Το μέτρο λειτουργεί ως μηχανισμός συγκράτησης των τιμών, διασφαλίζοντας ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις - τα οποία ήδη επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό και λειτουργικό κόστος που προκαλεί η πολεμική κρίση - δεν θα βρεθούν αντιμέτωπα με περαιτέρω, αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις».
