Ασκήσεις ψυχραιμίας στο Χρηματιστήριο - Συνέχισε σε ανοδική τροχιά παρά την αρχική διόρθωση
Οι αγοραστές διατήρησαν τα ηνία μετά το χθεσινό ράλι κατά +3,6%, «μαζεύοντας» τις πρωινές απώλειες - Έντονη μεταβλητότητα στο ταμπλό και αρκετές εναλλαγές στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη - Ξεχώρισαν ο ΟΤΕ και η Aegean
Σε ήπια ανοδικό έδαφος κινήθηκε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με το κλίμα να είναι αρκετά ασταθές, όπως φάνηκε από τις συνεχείς εναλλαγές στο πρόσημο του Γενικού Δείκτη και το μεγάλο εύρος διακύμανσης. Αρχικά το ΧΑ διόρθωνε στον απόηχο του χθεσινού «άλματος αντίδρασης» κατά +3,6%, αλλά τελικά έκλεισε με κέρδη «απορροφώντας» τις ενδοσυνεδριακές πιέσεις.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (11/3), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 4,68 μονάδες ή +0,21% και έκλεισε στις 2.183,44 μονάδες. Σε περίπου 28 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.158,26 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.186,83 μονάδες. Με ρυθμό +2,96% «τρέχει» το ΧΑ μέσα στο 2026, ενώ υποχωρεί κατά -4,13% τον Μάρτιο.
Η Aegean ανέκαμψε σημαντικά από τις πρόσφατες απώλειες λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καταγράφοντας «άλμα» +5%. Με κέρδη +3% ακολούθησε ο ΟΤΕ, ο οποίος πλησιάζει την φετινή κορυφή των 18 ευρώ, μετά τα ενθαρρυντικά μηνύματα στη συνάντηση που είχαν αναλυτές της Goldman Sachs με τη διοίκηση του οργανισμού. Εντυπωσιακό ήταν το ράλι της Profile, η οποία «αναρριχήθηκε» κατά +8%. Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν μεταξύ άλλων η ΔΕΗ και η Σαράντης, με τη δεύτερη να ανακοινώνει τα αποτελέσματα χρήσης 2025 μετά τη λήξη των συναλλαγών.
Οι επενδυτές ισορροπούν ανάμεσα στις γεωπολιτικές δονήσεις και την ενεργειακή αβεβαιότητα. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και οι αρρυθμίες στην τροφοδοσία πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν επαναφέρει τον πληθωριστικό φόβο στο προσκήνιο. Η μεταβλητότητα συνεχίζει να χτυπά «κόκκινο», με τους traders να αναζητούν στηρίγματα στα λεγόμενα «ασφαλή καταφύγια». Στους παράγοντες αβεβαιότητας προστίθεται η απόφαση της ΙΕΑ (Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας) να απελευθερώσει 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαταραχή στην προμήθεια που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.
Στο πεδίο των εταιρικών μεγεθών, η Σαράντης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα τα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2025, μετά το κλείσιμο της αγοράς. Την Πέμπτη (12/3) θα ανακοινώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη η Aegean και η MIG. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας έχει ως εξής: Τρίτη (17/3) Trade Estates, Τετάρτη (18/3) Autohellas και Πέμπτη (19/3) ΔΕΗ, Titan, Μοτοδυναμική και Lavipharm.
Σε «τεντωμένο σχοινί» οι διεθνείς αγορές
Υπό το καθεστώς υψηλής μεταβλητότητας τελεί η Wall Street, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τις αντιφατικές ενδείξεις για τις προμήθειες πετρελαίου που επηρεάζουν και τις διεθνείς τιμές, στο πλαίσιο των συγκρούσεων που μαίνονται στη Μέση Ανατολή. Η προσοχή στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό (CPI), ο οποίος παρέμεινε σταθερός στο 2,4% τον Φεβρουάριο. Οι βασικοί δείκτες έκλεισαν χθες σε μεικτό έδαφος, παραμένοντας σήμερα στο ίδιο μήκος κύματος, με τον Dow Jones στο -0,5% και τον Nasdaq στο +0,2%.
Απώλειες καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι αγοραστές κάνουν μια παύση μετά το χθεσινό ράλι, με το κλίμα να παραμένει εύθραυστο. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται πτωτικά κατά -0,4% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ -0,3% και -1,2%. Άνοδο τουλάχιστον +3% σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό WTI (West Texas Intermediate) στα 86,2 δολάρια το βαρέλι και το μπρεντ στα 90,9 δολάρια.
