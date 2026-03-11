Shell: Επικαλείται «ανωτέρα βία» στα συμβόλαια LNG από το Κατάρ
Shell: Επικαλείται «ανωτέρα βία» στα συμβόλαια LNG από το Κατάρ
Η Shell έχει στρατηγική συνεργασία με την QatarEnergy στο τεράστιο εργοστάσιο Ras Laffan LNG, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί την περασμένη εβδομάδα μετά από επίθεση ιρανικού drone
Η Shell κήρυξε «ανωτέρα βία» (force majeure : νομική ρήτρα που απαλλάσσει τα μέρη από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, όταν απρόβλεπτα εξωτερικά γεγονότα καθιστούν την εκπλήρωση αδύνατη) στις συμβάσεις της για LNG με κάποιους από τους πελάτες της στην Ασία, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής λειτουργίας του εργοστασίου Ras Laffan στο Κατάρ.
Η Shell έχει στρατηγική συνεργασία με την QatarEnergy στο τεράστιο εργοστάσιο Ras Laffan LNG, το μεγαλύτερο εργοστάσιο του κόσμου, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί την περασμένη εβδομάδα μετά από επίθεση με drone στις εγκαταστάσεις. Η QatarEnergy κήρυξε ανωτέρα βία στην προμήθεια LNG της.
Η Shell αρνήθηκε προς το παρόν να κάνει σχόλια.
Shell Plc has declared force majeure on its liquefied natural gas contracts with some of its customers in Asia https://t.co/550tS58ApQ— Bloomberg (@business) March 11, 2026
Η Shell έχει στρατηγική συνεργασία με την QatarEnergy στο τεράστιο εργοστάσιο Ras Laffan LNG, το μεγαλύτερο εργοστάσιο του κόσμου, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί την περασμένη εβδομάδα μετά από επίθεση με drone στις εγκαταστάσεις. Η QatarEnergy κήρυξε ανωτέρα βία στην προμήθεια LNG της.
Η Shell αρνήθηκε προς το παρόν να κάνει σχόλια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα