Shell: Επικαλείται «ανωτέρα βία» στα συμβόλαια LNG από το Κατάρ

Η Shell έχει στρατηγική συνεργασία με την QatarEnergy στο τεράστιο εργοστάσιο Ras Laffan LNG, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί την περασμένη εβδομάδα μετά από επίθεση ιρανικού drone