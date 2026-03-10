Χρηματιστήριο: Ισχυρό rebound με κέρδη 3,6% - Άλμα 6% για τις τράπεζες
Ανέκαμψαν και άλλοι κλάδοι που έχουν πληγεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως οι ενεργοβόρες βιομηχανίες και οι αερομεταφορές
Ράλι ανακούφισης πραγματοποίησε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο κατάφερε να περιορίσει τις απώλειες από το «πολεμικό sell off» που έλαβε χώρα από το ξεκίνημα του Μαρτίου έως και χθες. Της ανάκαμψης ηγήθηκαν οι τράπεζες, ενώ ακολούθησαν κλάδοι που είχαν δεχθεί επίσης ισχυρές πιέσεις λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, όπως οι ενεργοβόρες βιομηχανίες και οι αερομεταφορές. Τις 2.200 μονάδες προσέγγισε ο Γενικός Δείκτης στα υψηλά ημέρας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (10/3), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 76,15 μονάδες ή +3,62% και έκλεισε στις 2.178,76 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.109,07 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.194,69 μονάδες. Η φετινή απόδοση του ΧΑ διαμορφώνεται σε +2,74%, ενώ καταγράφει απώλειες -4,34% εντός του Μαρτίου.
«Άλμα» σχεδόν +6% κατέγραψε ο τραπεζικός δείκτης, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει λόγω των κερδών άνω του +7% που σημείωσε. Ανέκαμψαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco, με τη Cenergy να υπερβαίνει το +6%. Με άνοδο περίπου +6% και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ). Αντίθετα, τα διυλιστήρια διόρθωσαν σε συντονισμό με την υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου, με τη Motor Oil να χάνει -2%.
Οι παγκόσμιες αγορές «μαζεύουν τα κομμάτια τους» μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανό τέλος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν. Παράλληλα, υποδέχονται θετικά την αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, που χθες πλησίασαν ακόμη και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα το αμερικανικό WTI υποχωρεί κατά -10,8% στα 84,6 δολάρια και το μπρεντ κατά -10,2% στα 88,9 δολάρια. Ως «δικλείδα ασφαλείας» λειτουργεί η πρόθεση της ομάδας των G7 να διαθέσουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, σε περίπτωση που χρειαστεί.
Παράλληλα, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων για την χρήση 2025, με την Trek Development να παρουσιάζει σήμερα τις οικονομικές της επιδόσεις. Την Τετάρτη (11/3) θα ακολουθήσει η Σαράντης και την Πέμπτη (12/3) σειρά έχουν η Aegean και η MIG. Όσον αφορά το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας έχει ως εξής: Τρίτη (17/3) Trade Estates, Τετάρτη (18/3) Autohellas και Πέμπτη (19/3) ΔΕΗ, Titan, Μοτοδυναμική και Lavipharm.
Rebound στις διεθνείς αγορές μετά τα σημάδια αποκλιμάκωσης του πολέμου
Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, επανέφερε τους αγοραστές στο προσκήνιο της Wall Street. Ωστόσο, ακόμη κι έτσι η αμερικανική αγορά παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Νοέμβριο, δεδομένων και των σημαντικών απωλειών της περασμένης εβδομάδας. Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, αν και σταδιακά οι αγοραστές ανεβάζουν ταχύτητα, με τους βασικούς δείκτες να διαπραγματεύονται μεταξύ +0,3% και +0,6%.
Ανακάμπτουν δυναμικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα μηνύματα από τις ΗΠΑ που υποδηλώνουν πιθανή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν, με την JPMorgan να αναφέρει ότι ο πόλεμος ενδέχεται να τελειώσει μέσα σε δύο εβδομάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +2,2%, ο γερμανικός DAX κατά +2,6%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά +1,8% και ο γαλλικός CAC 40 κατά +2,3%. Ράλι ανάκαμψης και στις ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό Nikkei στο +3% και τον νοτιοκορεάτικο Kospi στο +5,4%.
Πηγή: Newmoney.gr
