Χρηματιστήριο: Ισχυρό rebound με κέρδη 3,6% - Άλμα 6% για τις τράπεζες

Ανέκαμψαν και άλλοι κλάδοι που έχουν πληγεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως οι ενεργοβόρες βιομηχανίες και οι αερομεταφορές