Bloomberg: Η Ελλάδα θα ανακοινώσει ακόμη μεγαλύτερη υπεραπόδοση στους δημοσιονομικούς στόχους
Η Ελλάδα αναμένεται να υπερβεί τους δημοσιονομικούς στόχους το 2025, με υψηλότερα πλεονάσματα, δημιουργώντας χώρο για παροχές και φοροελαφρύνσεις
Η δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά, δημιουργώντας περιθώρια κινήσεων σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων οικονομικών πιέσεων, αναφέρει σε δημοσίευμά του το Bloomberg.
Η Ελλάδα πιθανότατα υπερέβη βασικούς δημοσιονομικούς δείκτες για το 2025 κατά τουλάχιστον μία ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ, προσφέροντας περιθώριο για στήριξη των πολιτών εν μέσω επιβράδυνσης της οικονομίας, σύμφωνα με πληροφορίες.
Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 4,8% έως 4,9% του ΑΕΠ. Το επίπεδο αυτό υπερβαίνει σημαντικά τον στόχο του 3,7%.
Αντίστοιχα, το συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα ενδέχεται να φτάσει περίπου το 1,6% του ΑΕΠ, ξεπερνώντας τον στόχο του 0,6%.
Τα τελικά στοιχεία ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ελαφρώς πριν από τη δημοσίευση των επίσημων δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Απριλίου. Ωστόσο, η συνολική εικόνα αναμένεται να παραμείνει σαφώς καλύτερη από τις αρχικές προβλέψεις.
Εάν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, το 2025 θα αποτελέσει την τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα υπερβαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους της.
Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία φέτος, καθώς η οικονομία δέχεται πιέσεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η αύξηση του ΑΕΠ για το 2026 εκτιμάται πλέον κοντά στο 2%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 2,4%.
Για το τρέχον έτος, οι αρχές έχουν θέσει στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2,8%, ο οποίος ήδη φαίνεται πιθανό να ξεπεραστεί, με βάση την έως τώρα εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Πηγή: newmoney.gr
Greece probably outperformed key fiscal metrics for 2025, offering leeway for aid to voters https://t.co/t7dn5FcSVn— Bloomberg (@business) April 15, 2026
Χώρος για παροχές και φοροελαφρύνσειςΗ κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει στο παρελθόν τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για την παροχή ενισχύσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και για τη μείωση φόρων.
