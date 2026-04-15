Οριακές απώλειες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το χθεσινό ράλι
Ήπιες πιέσεις στις τράπεζες μετά τα κέρδη 5,63% της προηγούμενης συνεδρίασης - Ποιες μετοχές ξεχωρίζουν στο ταμπλό
Μικρές απώλειες της τάξεως του 0,10% καταγράφονται αυτή την ώρα για τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με το επενδυτικό κοινό να πραγματοποιεί μια στάση για «ανάσες», μετά το χθεσινό «ράλι» στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου καταγράφηκαν κέρδη 2,64% για τον Γενικό Δείκτη και άλμα 5,63% για τον τραπεζικό δείκτη.
Πιο συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 10:40, o Γενικός Δείκτης υποχωρεί 0,10% στις 2.276,34 μονάδες, ο δείκτης FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) έχει μικρή άνοδο 0,14%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί 0,10% και ο τραπεζικός δείκτης έχει απώλειες 0,29% μετά τα χθεσινά κέρδη. Ακόμα, ο τζίρος κυμαίνεται λίγο πάνω από τα 20 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται, ότι στη χθεσινή συνεδρίαση, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ισχυρή ανοδική αντίδραση μετά τη διακοπή του Πάσχα, σημειώνοντας άνοδο 2,64% και κλείνοντας στις 2.284,40 μονάδες, με στήριξη από τη γενικευμένη ανάκαμψη της αγοράς και το έντονο ράλι των τραπεζικών μετοχών. Η αξία συναλλαγών διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τα 469,6 εκατ. ευρώ, σημαντικά πάνω από τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών των 325,1 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός κλάδος ηγήθηκε της ανόδου με άλμα 5,63%, με την Eurobank (+7,56%) να ξεχωρίζει, ακολουθούμενη από την Εθνική Τράπεζα (+5,95%), την Τράπεζα Κύπρου (+5,68%), την Τράπεζα Πειραιώς (+4,47%) και την Alpha Bank (+4,40%), αντανακλώντας σαφή επανατοποθέτηση των επενδυτών στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν επίσης η Credia (+6,1%) και η Optima Bank (+3,2%). Εκτός τραπεζών, ξεχώρισε η Aktor (+9,16%), καθώς και οι Viohalco (+5,19%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,20%), Bally’s (+3,2%) και Aegean (+3,04%).
