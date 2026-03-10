Κρίση στη Μέση Ανατολή: Οι πετρελαϊκοί γίγαντες του Κόλπου βαθαίνουν τις περικοπές στην παραγωγή
Η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ έχουν μειώσει τη συνολική παραγωγή τους έως και κατά 6,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως
Οι περικοπές στην παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή βαθαίνουν, «ψαλιδίζοντας» περίπου το 6% της παγκόσμιας προσφοράς, καθώς το κρίσιμο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει σχεδόν ακινητοποιημένο. Τέσσερις από τους ενεργειακούς «γίγαντες» της περιοχής — η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ — έχουν μειώσει τη συνολική παραγωγή τους έως και κατά 6,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Ο πόλεμος, που βρίσκεται πλέον στη δεύτερη εβδομάδα του και έχει εμπλέξει περισσότερες από 12 χώρες, έχει οδηγήσει ουσιαστικά στο κλείσιμο της βασικής εξαγωγικής οδού της περιοχής, προκαλώντας συσσώρευση πετρελαίου στις δεξαμενές αποθήκευσης και μείωση της παραγωγής.
«Αν και στο παρελθόν έχουμε αντιμετωπίσει διαταραχές, αυτή είναι μακράν η μεγαλύτερη κρίση που έχει βιώσει η πετρελαϊκή και φυσικού αερίου βιομηχανία της περιοχής», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.
Οι περικοπές από τα τέσσερα κράτη αποτελούν μέχρι στιγμής την πιο απτή αντίδραση στην πλευρά της προσφοράς από την έναρξη του πολέμου. Αυτό σημαίνει ότι έχουν μειώσει τη συλλογική παραγωγή τους έως και κατά το ένα τρίτο.
Η αναταραχή και τα κλεισίματα εγκαταστάσεων οδήγησαν την τιμή του πετρελαίου κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, αν και οι τιμές υποχώρησαν ξανά όταν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει σύντομα.
Η Σαουδική Αραβία έχει μειώσει την παραγωγή της κατά 2 έως 2,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά 500.000 έως 800.000 βαρέλια ημερησίως, το Κουβέιτ κατά περίπου 500.000 βαρέλια ημερησίως και το Ιράκ κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
«Η διαταραχή έχει προκαλέσει μια σοβαρή αλυσιδωτή αντίδραση όχι μόνο στη ναυτιλία και την ασφάλιση, αλλά και μια δραματική επίδραση-ντόμινο στην αεροπορία, τη γεωργία, την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους κλάδους», δήλωσε ο Νάσερ. «Όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η διαταραχή, τόσο πιο καταστροφικές θα είναι οι συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου — και κατ’ επέκταση για την παγκόσμια οικονομία».
Ο ίδιος αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένα επίπεδα παραγωγής κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.
Αναλογικά, το Ιράκ έχει υποχρεωθεί στις μεγαλύτερες περικοπές, σχεδόν 60%. Οι μειώσεις της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κουβέιτ αντιστοιχούν περίπου στο 20% έως 25% των επιπέδων παραγωγής του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
«Με την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, τα παγκόσμια αποθέματα — που ήδη βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο πενταετίας — θα μειώνονται με ακόμη ταχύτερο ρυθμό», δήλωσε ο Νάσερ. «Η μεγαλύτερη διαθέσιμη εφεδρική παραγωγική ικανότητα στον κόσμο βρίσκεται σε αυτή την περιοχή, επομένως είναι απολύτως κρίσιμο να επανεκκινήσει η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ».
Πηγή: newmoney.gr
