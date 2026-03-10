Κρίση στη Μέση Ανατολή: Οι πετρελαϊκοί γίγαντες του Κόλπου βαθαίνουν τις περικοπές στην παραγωγή

Η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ έχουν μειώσει τη συνολική παραγωγή τους έως και κατά 6,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως