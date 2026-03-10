Νίκος Τσάκος: Χρειαζόμαστε αξιόπιστη ενέργεια και τη δυνατότητα να τη διανέμουμε σε όλο τον κόσμο

Ο ιδρυτής και CEO της Tsakos Energy Navigation περιέγραψε στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη πώς μέσα σε έναν χρόνο το διεθνές περιβάλλον άλλαξε δραματικά, μετατρέποντας την ενέργεια και τις θαλάσσιες μεταφορές σε κρίσιμους παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας