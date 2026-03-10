Νίκος Τσάκος: Χρειαζόμαστε αξιόπιστη ενέργεια και τη δυνατότητα να τη διανέμουμε σε όλο τον κόσμο
Νίκος Τσάκος: Χρειαζόμαστε αξιόπιστη ενέργεια και τη δυνατότητα να τη διανέμουμε σε όλο τον κόσμο
Ο ιδρυτής και CEO της Tsakos Energy Navigation περιέγραψε στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη πώς μέσα σε έναν χρόνο το διεθνές περιβάλλον άλλαξε δραματικά, μετατρέποντας την ενέργεια και τις θαλάσσιες μεταφορές σε κρίσιμους παράγοντες της παγκόσμιας οικονομίας
Τις ραγδαίες αλλαγές που έχουν σημειωθεί μέσα σε έναν χρόνο στο διεθνές ενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον ανέδειξε ο δρ Νίκος Τσάκος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της Capital Link στη Nέα Yόρκη.
Άρχισε την τοποθέτησή του, επισημαίνοντας ότι «μέσα σε έναν χρόνο όλα έχουν αλλάξει», συγκρίνοντας το κλίμα της φετινής διοργάνωσης με εκείνο της προηγούμενης χρονιάς. Όπως ανέφερε, τότε οι βασικές ανησυχίες επικεντρώνονταν κυρίως στις εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα, στους δασμούς και στη συζήτηση γύρω από τη φορολογία των εισαγωγών.
Την ίδια περίοδο, σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφορούσε την ενεργειακή μετάβαση και τον στόχο του «net zero», που βρισκόταν στο επίκεντρο πολιτικών και επιχειρηματικών σχεδιασμών. Σήμερα, ωστόσο, το διεθνές περιβάλλον έχει μεταβληθεί αισθητά, με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις ανακατατάξεις στις θαλάσσιες μεταφορές να επηρεάζουν άμεσα τις ενεργειακές ροές και τη ναυτιλιακή αγορά.
Ο επικεφαλής της TEN σημείωσε ότι πριν από έναν χρόνο η περιοχή του Περσικού Κόλπου και τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνταν σχετικά σταθερές εμπορικές διαδρομές για τη ναυτιλία, ενώ σήμερα το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και μεταβολές στις ενεργειακές ροές.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αγορά των δεξαμενόπλοιων. Όπως ανέφερε, την ίδια περίοδο πέρσι οι ναύλοι των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων (VLCC) κινούνταν σε επίπεδα πενταψήφιων ποσών, ενώ σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις φθάνουν ακόμη και σε εξαψήφια επίπεδα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας και στις θαλάσσιες μεταφορές.
Ο δρ. Τσάκος υπογράμμισε ότι η ενέργεια βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, επισημαίνοντας πως η ομαλή διακίνηση ενεργειακών πόρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.
«Χρειαζόμαστε αξιόπιστη ενέργεια για να κινηθούμε και πρέπει να μπορούμε να τη διανέμουμε σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, τόνισε ότι σε ένα τόσο σύνθετο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον η συνεργασία μεταξύ κρατών, εταιρειών και θεσμών είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο της ναυτιλίας στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Tsakos Energy Navigation συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες διεθνώς εταιρείες δεξαμενόπλοιων και είναι εισηγμένη στη Wall Street, αποτελώντας έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Πηγή: Newmoney.gr
Άρχισε την τοποθέτησή του, επισημαίνοντας ότι «μέσα σε έναν χρόνο όλα έχουν αλλάξει», συγκρίνοντας το κλίμα της φετινής διοργάνωσης με εκείνο της προηγούμενης χρονιάς. Όπως ανέφερε, τότε οι βασικές ανησυχίες επικεντρώνονταν κυρίως στις εμπορικές εντάσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνα, στους δασμούς και στη συζήτηση γύρω από τη φορολογία των εισαγωγών.
Την ίδια περίοδο, σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφορούσε την ενεργειακή μετάβαση και τον στόχο του «net zero», που βρισκόταν στο επίκεντρο πολιτικών και επιχειρηματικών σχεδιασμών. Σήμερα, ωστόσο, το διεθνές περιβάλλον έχει μεταβληθεί αισθητά, με τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις ανακατατάξεις στις θαλάσσιες μεταφορές να επηρεάζουν άμεσα τις ενεργειακές ροές και τη ναυτιλιακή αγορά.
Ο επικεφαλής της TEN σημείωσε ότι πριν από έναν χρόνο η περιοχή του Περσικού Κόλπου και τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνταν σχετικά σταθερές εμπορικές διαδρομές για τη ναυτιλία, ενώ σήμερα το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και μεταβολές στις ενεργειακές ροές.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην αγορά των δεξαμενόπλοιων. Όπως ανέφερε, την ίδια περίοδο πέρσι οι ναύλοι των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων (VLCC) κινούνταν σε επίπεδα πενταψήφιων ποσών, ενώ σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις φθάνουν ακόμη και σε εξαψήφια επίπεδα, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας και στις θαλάσσιες μεταφορές.
Ο δρ. Τσάκος υπογράμμισε ότι η ενέργεια βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, επισημαίνοντας πως η ομαλή διακίνηση ενεργειακών πόρων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας.
«Χρειαζόμαστε αξιόπιστη ενέργεια για να κινηθούμε και πρέπει να μπορούμε να τη διανέμουμε σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κλείνοντας, τόνισε ότι σε ένα τόσο σύνθετο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον η συνεργασία μεταξύ κρατών, εταιρειών και θεσμών είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο της ναυτιλίας στη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Tsakos Energy Navigation συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες διεθνώς εταιρείες δεξαμενόπλοιων και είναι εισηγμένη στη Wall Street, αποτελώντας έναν από τους βασικούς εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλίας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Πηγή: Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα