ΔΕΗ: Με ποιους χτίζει τα «πράσινα» γιγαβάτ σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη
Τα οκτώ βασικά deals που διαμορφώνουν το ενεργειακό οικοσύστημα του ομίλου σε ΑΠΕ, αποθήκευση και νέες τεχνολογίες
Ένα πυκνό πλέγμα συνεργασιών με ισχυρούς ενεργειακούς και κατασκευαστικούς ομίλους έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ, επιδιώκοντας να επιταχύνει την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στις νέες ενεργειακές τεχνολογίες.
Η στρατηγική που εφαρμόζει η διοίκηση Στάσση βασίζεται τόσο σε οργανική ανάπτυξη όσο και σε εξαγορές, στρατηγικές συμμετοχές και joint ventures με ισχυρούς «παίκτες» της αγοράς, δημιουργώντας σταδιακά ένα ευρύτερο ενεργειακό οικοσύστημα γύρω από την πράσινη ενέργεια.
Από μεγάλα φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα μέχρι επενδύσεις σε τεχνολογίες επόμενης γενιάς, όπως τα συστήματα μπαταριών, οι συνεργασίες της ΔΕΗ επεκτείνονται τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλέγμα αυτό περιλαμβάνονται οκτώ βασικές συμφωνίες με ελληνικούς και διεθνείς ομίλους, που στηρίζουν την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, ενισχύουν την παρουσία της επιχείρησης σε νέες αγορές και διαμορφώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα του ομίλου για τα επόμενα χρόνια.
Οι δύο όμιλοι υπέγραψαν συμφωνία για τη σύσταση joint venture με ισότιμη συμμετοχή, το οποίο θα αναπτύξει χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης συνολικής ισχύος έως 1.500 MW και ενεργειακής χωρητικότητας 3.000 MWh σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ιταλία.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δύο εταιρειών, τα πρώτα 1.000 MW από το χαρτοφυλάκιο των έργων αποθήκευσης αναμένεται να υλοποιηθούν αρχές του 2027, επιταχύνοντας την ανάπτυξη υποδομών που θα υποστηρίξουν την αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ηλεκτρικά συστήματα των χωρών αυτών.
Το νέο joint venture ΔΕΗ – Metlen στην αποθήκευσηΤο πιο πρόσφατο κομμάτι σε αυτό το δίκτυο συνεργασιών προστέθηκε χθες με τη συμφωνία για τη δημιουργία κοινής εταιρείας μεταξύ της ΔΕΗ και της Metlen στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS).
