Φυσικό αέριο: Στα 50,07 ευρώ η μεγαβατώρα λόγω Ορμούζ - Άνοδος πάνω από 50% σε μία εβδομάδα
Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν λόγω του πολέμου και του κλεισίματος στα Στενά του Ορμούζ - Η απειλή για το LNG και τον πληθωρισμό προκαλεί έντονη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη διατηρήθηκαν σε επίπεδα κοντά στα ιστορικά υψηλά των τελευταίων ετών, καθώς οι traders αποτιμούν τις συνέπειες των πολεμικών αναταραχών στην ενεργειακή ευστάθεια της περιοχής.
Τα συμβόλαια αναφοράς κατέγραψαν εναλλασσόμενα πρόσημα, ακολουθώντας τη διόρθωση από το πρόσφατο ράλι. Οι τιμές παραμένουν ενισχυμένες πάνω από 50% εντός της εβδομάδας, με τις εχθροπραξίες να διανύουν την έκτη ημέρα τους χωρίς ενδείξεις άμεσης αποκλιμάκωσης.
Οι διεθνείς ενεργειακές αγορές κλονίζονται, με τα εμπόδια στο εμπόριο να εντείνουν την απειλή μιας παγκόσμιας κρίσης και να τροφοδοτούν πληθωριστικές ανησυχίες. Παρά το γεγονός ότι η αμερικανική πρόταση για συνοδεία δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ επέφερε μια πρόσκαιρη υποχώρηση των τιμών την Τετάρτη, αυτές παραμένουν σε κορυφαία επίπεδα από το 2023.
