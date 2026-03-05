Φυσικό αέριο: Στα 50,07 ευρώ η μεγαβατώρα λόγω Ορμούζ - Άνοδος πάνω από 50% σε μία εβδομάδα

Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν λόγω του πολέμου και του κλεισίματος στα Στενά του Ορμούζ - Η απειλή για το LNG και τον πληθωρισμό προκαλεί έντονη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές