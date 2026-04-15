Αδιανόητος Στεφ Κάρι: Πέτυχε 36 σερί τρίποντα σε δύο λεπτά στην προπόνηση των Γουόριορς, δείτε βίντεο
Ο σταρ της ομάδας του Στιβ Κερ έδωσε ακόμα μία παράσταση στην προπόνηση πετυχαίνοντας βροχή από τρίποντα μέσα σε δύο λεπτά
Ο Στεφ Κάρι έχει γράψει την δική του ιστορία στο χώρο του NBA, αφού με τέσσερα πρωταθλήματα ως ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είναι στη συζήτηση για τη δεκάδα των κορυφαίων παικτών στην ιστορία της λίγκας.
Όμως έχει και ένα δικό του ξεχωριστό βάθρο, είναι ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία του NBA.
Το απέδειξε για μία ακόμα φορά στην προπόνηση της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο, όταν πέτυχε 36 σερί τρίποντα σε διάρκεια 2 λεπτών.
Στο βίντεο το κοντέρ συνεχίζει να γράφει ενώ ο χρόνος τρέχει και τα τρίποντα πέφτουν βροχή.
