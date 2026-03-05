Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ναυτιλιακής Βιομηχανίας: Κομβικός ο ρόλος της ναυτιλίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τις εφοδιαστικές αλυσίδες
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ναυτιλιακής Βιομηχανίας: Κομβικός ο ρόλος της ναυτιλίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τις εφοδιαστικές αλυσίδες
Η Κομισιόν απορρίπτει τις προστατευτικές πολιτικές – Έμφαση σε επενδύσεις, ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση
Τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη λειτουργία των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων της Ευρώπης αναγνωρίζει η νέα Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ναυτιλιακή Στρατηγική, που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους Ευρωπαίους πλοιοκτήτες να χαιρετίζουν την πρωτοβουλία.
Η στρατηγική έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας και επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο της ναυτιλίας στη μεταφορά ενέργειας και εμπορευμάτων που στηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Παράλληλα, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας αλλά και ολόκληρου του ναυτιλιακού βιομηχανικού οικοσυστήματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ευρωπαϊκή ναυτιλία αντιπροσωπεύει περίπου 35% του παγκόσμιου στόλου, γεγονός που καθιστά την Ευρώπη βασικό παράγοντα στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Ειδικότερα, ο ευρωπαϊκός στόλος καλύπτει περίπου 35% των δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως, 33% των πλοίων μεταφοράς LNG και 44% των containerships.
Παράλληλα, η σημασία του κλάδου για την ευρωπαϊκή οικονομία αποτυπώνεται και στον όγκο μεταφορών, καθώς το 87% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ και περίπου το 76% του εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης μεταφέρεται μέσω θαλάσσης.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Η στρατηγική έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας και επισημαίνει τον καθοριστικό ρόλο της ναυτιλίας στη μεταφορά ενέργειας και εμπορευμάτων που στηρίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία. Παράλληλα, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας αλλά και ολόκληρου του ναυτιλιακού βιομηχανικού οικοσυστήματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ευρωπαϊκή ναυτιλία αντιπροσωπεύει περίπου 35% του παγκόσμιου στόλου, γεγονός που καθιστά την Ευρώπη βασικό παράγοντα στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Ειδικότερα, ο ευρωπαϊκός στόλος καλύπτει περίπου 35% των δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως, 33% των πλοίων μεταφοράς LNG και 44% των containerships.
Παράλληλα, η σημασία του κλάδου για την ευρωπαϊκή οικονομία αποτυπώνεται και στον όγκο μεταφορών, καθώς το 87% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ και περίπου το 76% του εξωτερικού εμπορίου της Ένωσης μεταφέρεται μέσω θαλάσσης.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα