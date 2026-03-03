Θεοδωρικάκος: Πλήρης επάρκεια προϊόντων, προειδοποίηση για αισχροκέρδεια και ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτων μέτρων

Πάνω από 500 έλεγχοι από το Σάββατο, με τον ελεγκτικό μηχανισμό επί ποδός – «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας ή πανικού», διαμηνύει ο υπουργός, εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν