Τι αλλάζει σε συντάξεις στρατιωτικών, ΕΦΚ αγροτών και φορολογία με το νέο νομοσχέδιο

Tο σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σημαντικές συνταξιοδοτικές και φορολογικές παρεμβάσεις