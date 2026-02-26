Τι αλλάζει σε συντάξεις στρατιωτικών, ΕΦΚ αγροτών και φορολογία με το νέο νομοσχέδιο
Tο σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σημαντικές συνταξιοδοτικές και φορολογικές παρεμβάσεις
Πέραν των ρυθμίσεων για τα τυχερά παίγνια, το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, περιλαμβάνει και σημαντικές συνταξιοδοτικές και φορολογικές παρεμβάσεις.
Μεταξύ άλλων, τροποποιούνται διατάξεις για τον ανακαθορισμό συντάξεων στρατιωτικών και εξομοιούμενων κατηγοριών που δεν υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να επιλυθούν εκκρεμότητες και να αποσαφηνιστεί το καθεστώς υπολογισμού και αναπροσαρμογής τους.
Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο τη διευθέτηση θεμάτων που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Επίσης, θεσπίζεται μείωση κατά 30% του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος για επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών από το φορολογικό έτος 2025, παρέχοντας φορολογική ελάφρυνση σε έναν κλάδο με έντονη εποχικότητα και μικρά περιθώρια κέρδους.
Παράλληλα, εισάγεται νέο σύστημα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου απευθείας στην αντλία από την 1η Νοεμβρίου 2026, μέσω ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, ώστε η ενίσχυση να αποδίδεται αυτόματα και χωρίς μεταγενέστερες διαδικασίες συμψηφισμού ή επιστροφής.
