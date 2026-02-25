Εργάνη II: Τι αλλάζει στην καταγραφή των στοιχείων απασχόλησης από τις επιχειρήσεις

Η Εργάνη II καταργεί τον παραδοσιακό πίνακα προσωπικού, εισάγοντας σύγχρονα ηλεκτρονικά εργαλεία καταγραφής εργαζομένων και αναδιαρθρώνοντας τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση γραφειοκρατίας και την αύξηση ακρίβειας δεδομένων