Η αναγέννηση των πολυτελών γραφείων
Το ρεκόρ τιμών στο Μανχάταν και οι εταιρείες που επενδύουν σε ολοένα και πιο εντυπωσιακά κτίρια
Το 2025 θα μείνει στην ιστορία της εμπορικής αγοράς ακινήτων της Νέας Υόρκης. Από την αρχή χαρακτηρίστηκε «η χρονιά της ανάκαμψης», όμως τα δεδομένα έδειξαν ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο για τα premium γραφεία στην περιοχή του Μανχάταν, που είναι παραδοσιακά και η ακριβότερη στο «μεγάλο μήλο».
Το ενδιαφέρον των κορυφαίων εταιρειών για να στεγάσουν τα γραφεία τους συγκεντρώθηκε σε χώρους που ξεπερνούν τα 100 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι (δηλαδή χοντρικά περίπου 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο). Η τιμή αυτή κάποτε αποτελούσε ένα ψυχολογικό φράγμα, το οποίο δύσκολα υπερέβαιναν ακόμα και οι ισχυρότερες εταιρείες. Τη χρονιά που πέρασε, όμως, αυτές οι τιμές ήταν σχεδόν… κανονικότητα. Η αγορά, λοιπόν, δεν μοιάζει απλώς να επιστρέφει στην κανονικότητα προ πανδημίας, αλλά να αγγίζει νέα ύψη που δεν είχε φτάσει προηγουμένως.
