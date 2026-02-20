ΕΤΑΔ: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την αξιοποίηση του ιστορικού ξενοδοχείου «Ξενία Βυτίνας»
Κατασκευάστηκε το 1961 - Το 2008 χαρακτηρίστηκε ως μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, προχωρά στην αξιοποίηση ενός ακόμη ιστορικού ξενοδοχείου, του «Ξενία Βυτίνας» στην Αρκαδία.

Η ΕΤΑΔ εκκινεί τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr, για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του «Ξενία Βυτίνας» για 40 έτη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον δέκα  έτη.

Το ακίνητο έχει έκταση 36.638 τ.μ. εντός του οποίου υφίσταται μη λειτουργούν ξενοδοχείο συνολικής επιφάνειας 1.315,93 τ.μ., πλέον υπογείου 61.65 τμ και δυναμικότητας 20 δίκλινων δωματίων.

Το «Ξενία Βυτίνας» κατασκευάστηκε το 1961 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Μπίτσιου και το 2008 χαρακτηρίστηκε ως μνημείο από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr και να εγγραφούν, ώστε να λάβουν όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Προθεσμία υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών ορίζεται η Τρίτη, 31.03.2026, 14.00 ώρα Ελλάδος, στα γραφεία της ΕΤΑΔ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό στο τηλέφωνο +30 2103339424 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@e-publicrealestate.gr.
